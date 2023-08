Bejelentette visszavonulását a teniszcsillag

A 38 éves amerikai játékos szerdán közölte, hogy a US Open lesz az utolsó tornája profiként – tájékoztatott az MTI.

„Tizenhét év elég volt, és nem lesz könnyű az átállás a civil életre, de minden másodpercet élvezni fogok a szeretteimmel” – jelentette ki a négygyermekes családapa.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G

— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023