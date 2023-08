„A világbajnokság összekovácsolja az embereket" – zsúfolt lelátók, óriási hangulat volt az atlétikai vb első hétvégéjén

Zsúfolásig telt lelátók előtt zajló versenyek, lelkesen szurkoló nézők és magyar sikerek – így lehet röviden összegezni a budapesti atlétikai világbajnokság első hétvégéjét. Rengetegen kíváncsiak az év legnagyobb sporteseményére. A délelőtti selejtezőkre is tömegek érkeztek, hogy szurkoljanak a legjobb eredményekért, és a nemzetközi sztárok is lelkes biztatást kaptak a lelátókról. Az atlétikai vb szervezőbizottságának társelnöke szerint a világbajnokság összekovácsolja az embereket és erősíti a magyarok önbecsülését is.

Zsúfolásig megteltek a lelátók vasárnap este a Nemzeti Atlétikai Központban. A világ minden tájáról érkeztek szurkolók, hogy a helyszínen buzdítsák kedvenceiket. Hatalmas üdvrivalgás tört ki a stadionban Halász Bence első dobása után a kalapácsvetés döntőjében. A 26 éves sportoló vasárnap este aztán harmadik lett, ami azt jelentette, hogy megszerezte a magyarok első érmét a Budapesten rendezett világbajnokságon. A hangulat nemcsak a stadionban, hanem az arénán kívül is fantasztikus volt az első versenyhétvégén. A szombati nyitónapon a rossz idő sem tántorította el az atlétika szerelmeseit, hogy a helyszíneken szurkoljanak kedvenceiknek. A Hősök terére és a Nemzeti Atlétikai Központhoz is nagyon sokan látogattak ki. Itt hosszú sorokban gyülekeztek a nézők, hogy aztán elfoglalhassák a helyeiket. Erősíti a magyarok önbecsülését Rengetegen kíváncsiak az év legnagyobb nemzetközi sporteseményére. Mindezt azt is bizonyítja, hogy már a délelőtti selejtezőkre is tömegek látogattak ki. „Áradt az erő, és fantasztikus az a szeretet és az a hála, amivel a magyar közönség és az a lelkesedés, amivel a legapróbb és legnagyobb magyar teljesítményeket is díjazza" – mondta Fürjes Balázs. Az atlétikai vb szervezőbizottságának társelnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt: egy ilyen nagyszabású esemény összekovácsolja az embereket és erősíti a magyarok önbecsülését. „Kétségtelenül igaz az, hogy összekovácsolja a nemzetet. A magyarok önértékelését, önbecsülését, önbizalmát és összetartozását erősíti minden ilyen siker. Főleg, hogy hála istennek egység, egyetértés is van a vb mögött" – mutatott rá Fürjes Balázs, atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke. A valaha volt legnagyobb, Magyarországon rendezett sporteseménnyel a közmédia kiemelten foglalkozik. Az M4 Sport és az m4sport.hu mellett a Kossuth Rádió és az M1 is élőben számol be az eseményekről. Kiemelt kép: MTI/Derencsényi István