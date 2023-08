A közönség is benne volt, hogy ekkorát dobtam – Halász Bence örömittas nyilatkozata a bronzérem után

A budapesti világbajnokságon kalapácsvetésben bronzérmes Halász Bence elégedett az eredménnyel, annak ellenére, hogy egy 81 méteres dobását érvénytelenítették.

„Minden volt a mai versenyben, de összességében elégedett lehetek a végeredménnyel” – nyilatkozott a sajtótájékoztatón a 26 éves Halász Bence.

Hozzátette, a május-júniusi időszak környékén nem gondolta volna, hogy ennyi 80 méteres dobást csinál a vb-döntőben. Megjegyezte, a 81,02 méteres dobása, amelyet utólag elvettek, szerinte érvényes volt, de a sorrenden nem változtatott volna.

„Ha tegnap azt mondják, hogy 80,82-vel zárok a döntőben, előre aláírta volna mindenki Szombathelyen” – fogalmazott a Dobó SE versenyzője.

„Sajnálom, hogy nem lett egyéni csúcs, de nincs miért bánkódnom” – nyilatkozott. Kiemelte, a közönség szeretete, buzdítása hatalmas nyomást jelentett, de ma már magabiztosabb volt, mint a szombati selejtezőben.

„Az első nem igazán odatett dobás volt, hogy mégis ekkora lett, abban a közönség is benne van” – jegyezte meg.

Halász Bence elmondta, nagy elődök nyomán indult pályafutása, éveken keresztül felnézett Pars Krisztiánra, akivel együtt edzett. A döntő alatt is sokszor felidézte, hogy mit csinálna a londoni olimpiai bajnok.

Edzője, Németh Zsolt kiemelte, idén kétszer is olyan sérülése volt tanítványának, amit nehezen lehetett helyrehozni.

„De a versenylónak mindig a derbi napján kell a legjobban futni” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, ha a bemelegítő dobásokat is figyelembe veszi, Halász Bence élete tíz legnagyobb dobásából hatot a mai napon mutatott be. Másik edzője, Németh László szerint a 82 méter is benne volt Halász teljesítményében.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntõjében a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 20-án (fotó: MTI/Illyés Tibor).