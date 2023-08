Hatan már az előfutamban 10 másodpercen belül férfi 100-on

Már az előfutam is parádés futásokat hozott a budapesti atlétikai világbajnokság egyik legjobban várt számában, férfi 100 méteren.

A klasszikus vágtaszám szombat délelőtt a selejtezőkkel kezdődött meg, majd este már a legjobbak is kipróbálhatták élesben a Nemzetközi Atlétikai Stadion mondo borítású pályáját. Vélhetőleg a világ jelenlegi leggyorsabbjának számító futófelület is segített abban, hogy a sztárok már az első futásukra is emlékezeteset nyújtottak, ugyanis hatan értek el 10 másodpercen belüli eredményt.

A leggyorsabb a jamaicai Oblique Seville volt, aki 9.86 másodperccel nyerte futamát, ami a világ idei legjobb ideje, s megelőzte a 9.99-et „kocogó” címvédőt, az amerikai Fred Kerley-t.

A második idő a 200-as tavalyi világbajnoké, a szintén amerikai Noah Lylesé lett (9.95), míg a dél-afrikai Akani Simbine és a kenyai Ferdinand Omanyal 9.97-nél állította meg az órát. A 2019-es vb-győztes Christian Coleman szintén nem maradt el honfitársaitól és két századdal ő is 10-en belül futott.

Az ugyanakkor jól látszott az előfutamban, hogy az olimpiai bajnok olasz Lamont Marcell Jacobs még nem tudott csúcsformába kerülni sérülései után és 10.15 mp-cel futamharmadikként biztosította csak a helyét az elődöntőben. A szám magyarja, Boros Bence a selejtezőből még továbbjutott, az előfutamban viszont futamutolsóként búcsúzott (10.70).