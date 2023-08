Elmaradtak legjobbjuktól a magyar távolugrók

A távolugró Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diána is messze elmaradt legjobbjától, így a fináléba jutásra nem volt esélyük a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján.

A nyáron egészen kiválóan szerepelt két magyar ugró előzetesen egyáltalán nem volt esélytelen a döntőre, mert bár idén produkált egyéni csúcsaik (Farkas 6,77 m, Lesti 6,75 m) elmarad a döntőbe kerüléshez kiírt 6,80 méteres selejtezős távolságtól, de az biztosra vehető volt, hogy a fináléhoz nem kell majd annyit ugrani.

Ez be is bizonyosodott, a 36 indulóból mindössze háromnak sikerült 6,80 fölé jutnia, és a legjobb 12-höz 6,61 méter is elég volt ezúttal. Bánhidi-Farkas Petra azonban az elsőre ugrott 6,37 méteres távolságon „ragadt”, ezzel 27. lett, míg Lesti Diána az ugyancsak első kísérletére elért 6,25-tel a 31. helyen végzett.

Kiemelt képen Bánhidi-Farkas Petra (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)