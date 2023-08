A vadászgépek sem tudták lepipálni YouHuut, aki máris a közönség kedvence – elkezdődött Magyarország legnagyobb sporteseménye

Óriási showműsorral kezdődött el hivatalosan is az atlétikai világbajnokság. Az atlétikai központ felett Gripenek repültek át a nemzeti trikolor színeit húzva, illetve a rendezvény kabalaállata, YouHuuu is szórakoztatta a közönséget. Sebastian Coe, a nemzetközi atlétikai szövetség elnöke arról beszélt: minden adott, hogy az atlétika történetének egyik legjobb vb-je legyen a magyar rendezvény. Novák Katalin köztársasági elnök pedig a sport béketeremtő hatásairól is beszélt.

Dobpergés vezette fel az Atlétikai Világbajnokság hivatalos megnyitóját a Nemzeti Atlétikai Központban. A lelátókon szinte egy tűt sem lehetett leejteni, mindenhol boldogan integető családokat, szurkolókat és piros-fehér-zöld zászlókat lehetett látni. Kapcsolódó tartalom Libabőr! Mindenki meghatódott, mikor felcsendült az ikonikus népdal az atlétikai vb nyitóünnepségén A budapesti atlétikai vb nyitóünnepségének megható pillanatai voltak, mikor felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című ikonikus népdal. A 19. atlétikai világbajnokságot Sebastian Coe a nemzetközi atlétikai szövetség elnöke és Novák Katalin köztársasági elnök nyitotta meg. „Történelmet írunk, hiszen ez az első alkalom, hogy az atlétikai világbajnokságot Közép-Európában rendezzük. A világ legjobb atlétái közül több mint kétezren jöttek Magyarországra, kétszáz nemzet reményeivel a szívükben” – mondta Sebastian Coe. A szövetség elnöke szerint Magyarország kiválóan felkészült, a helyszín pedig lenyűgöző. „A vb körüli izgalom és várakozás mindig a legjobb teljesítményt hozza ki sportolóinkból. Ha az idei szezonban látható eredményeket vesszük alapul, akkor minden adott ahhoz, hogy a budapesti legyen az atlétika történelmének egyik legjobb világbajnoksága” – tette hozzá Sebastian Coe. A szövetség elnöke után Novák Katalin köztársasági elnök szólt a közönséghez, akit hangos taps és üdvrivalgás fogadott a lelátókról. „Kilenc napig emberek milliói figyelnek Magyarországra, a magyarok pedig sportnemzetként a legjobb szervezők és házigazdák szeretnének lenni” – szögezte le Novák Katalin. Kapcsolódó tartalom Novák Katalin: Háború árnyékában a sport béketeremtő természete felértékelődik A köztársasági elnök kiemelte: a sporton keresztül megtapasztalhatjuk a nemes, tisztességes küzdelmet, s ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is érdemes átültetni. A köztársasági elnök hangsúlyozta: Magyarország méltó a vb megszervezésére, egyebek mellett történelmi hagyományai, sporteredményei és a magyarok lelkesedése révén. Novák Katalin úgy fogalmazott: az Atlétikai Világbajnokság az élsport és a tömegsport ünnepe, amelynek egyben béketeremtő szerepe is van. „A sportra és sportversenyekre szükség van akkor, amikor könnyebb, és akkor is, amikor nehezebb idők járnak. Hiszen egy ilyen esemény felemel, elemel a hétköznapi problémáktól. A közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború árnyékában a sport béketeremtő természete felértékelődik. Ahogy a sporton keresztül megtapasztalhatjuk azt is, milyen, amikor nemes, tisztességes küzdelemben vívunk meg egymással. S ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is jó, ha átültetjük” – fejtette ki. Novák Katalin hozzátette: azt szeretné, hogy az atléták életük legjobb teljesítményét nyújtsák, a hozzánk érkező vendégek pedig a sportélményeken túl, a kultúránkat, gasztronómiánkat és vendégszeretetünket is megismerjék. Kapcsolódó tartalom Előbb a Tavaszi szél vizet áraszt csalt könnyeket a szemekbe, majd YouHuu robbantotta fel a stadiont – elkezdődött az atlétikai vb Elkezdődött az atlétikai világbajnokság a fővárosban. Szombattól egy héten át Budapestre figyel a világ.