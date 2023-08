Déli temperamentumot hoz az olasz fociválogatott új szövetségi kapitánya

Az elmúlt idényben a Napolit bajnoki címig vezető 64 esztendős tréner szeptember 1-jétől tölti be a posztot. További részletet egyelőre nem közölt az olasz szövetség (FIGC),

Az új kapitány elődje, Roberto Mancini lemondását múlt vasárnap jelentették be. A FIGC már akkor jelezte: az Európa-bajnoki selejtező közelgő mérkőzéseire tekintettel hamarosan megnevezi a távozó szakvezető utódját.

Luciano Spalletti is the new coach of four-time world champions Italy! 🇮🇹👔

Will he lead the Azzurri back to the #FIFAWorldCup in 2026? pic.twitter.com/16HOjTU6lX

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2023