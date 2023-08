43 évesen elhunyt az olimpikon úszónő

43 éves korában elhunyt Helen Smart, születési nevén Helen Don-Duncan, Nagy-Britannia egykori olimpikon úszója. A sportoló a 2000-es sydneyi olimpián Nagy-Britanniát képviselte 200 méteres hátúszásban – írja a BBC.

– áll a brit úszószövetség közleményében.

Former Team GB backstroke swimmer Helen Smart who won bronze at the Commonwealth Games in 1998 has died at the age of 43.https://t.co/oYWtAJzQUX

— Metro (@MetroUK) August 16, 2023