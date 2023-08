Schmidt Ádám: A kvalifikációs versenyen több év munkája dőlhet el egy nap alatt

Döbbenetes, hogy a kvalifikációs versenyen több év munkája dőlhet el egy nap leforgása alatt – mondta kedden a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára Dunavarsányban, ahol meglátogatta a jövő heti, duisburgi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra készülő magyar csapatot.

Az edzőtáborban a férfi kajakosok és kenusok, illetve a para válogatott tagjai tréningeznek a jövő szerdán rajtoló viadalra. Schmidt Ádám a sajtónyilvános edzésen arról beszélt, hogy egy ilyen versenyre a sportoló természetesen azért megy, hogy érmeket szerezzen, „de talán most mindenki arra fókuszál, hogy a magyar csapat megszerezze a lehető legtöbb kvótát”. Hozzátette, hogy ő is ezért szurkol és szorít.

Az államtitkár megjegyezte, a legnagyobb izgalom a férfi kajaknégyesek küzdelmét előzi meg, „ezért is néztük meg őket a szakmai igazgató úrral és a szövetségi kapitánnyal”.

Schmidt Ádám arra utalt, hogy K-4 500 méteren kizárólag a duisburgi vb-n lehet indulási jogot szerezni a jövő évi párizsi játékokra,

ebben a számban viszont az első 12 csapat nagyságrendileg egy másodpercen belül van egymáshoz képest, így ahogy fogalmazott: bármilyen apróságon egy pillanat alatt évek munkája veszhet kárba.

A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállítású kvartettnek az első hat vagy hét között kell végeznie, hogy négy versenyzői kvótát gyűjtsön az országnak.

Tótka Sándor, a tokiói olimpia 200 méteres egyéni bajnoka az M1 aktuálisnak arról beszélt, hogy az edzések egyre jobban mennek, így kifejezetten bizakodó és nem csupán kvótaszerzést vár maguktól. Mint mondta a múlt pénteki tréning hozott egy fordulatot, akkor egy kifejezetten jó edzést produkáltak, azóta pedig egyre jobbnak érzi az egységet.

„Csizmadia Kolos előtte beteg volt, egy hétre kidőlt. Rosszul érezte magát, hogy kimaradt egy hét a vb előtt, de amikor visszatért és csinált egy pár ráhangoló edzést azt mondta, hogy kipihentnek érzi magát. Lehet éppen ez kellett ahhoz, hogy a négyes egy új fokozatra kapcsoljon. Jól érezzük magunkat most mind a négyen” – mondta a 29 éves kajakos, hozzátéve, hogy ilyenkor az év főversenyére készülve már napról napra javul a forma és a keddi (mai) edzés is egy jó visszajelzés volt számukra arra, hogy jó úton járnak.

„Ahogy az Európa Játékokon, úgy most is az érem a cél, nagyon szeretnék mindannyian éremmel hazatérni. Ha az érem megvan, akkor az olimpiai kvóta nem kérdés.”

A világbajnokságon a férfi kajakosok egyéni olimpiai számában, 1000 méteren a magyar színeket az olimpiai ezüstérmes, idén kétszeres világkupagyőztes Varga Ádám képviseli, aki szintén jó formában érzi magát és mindenképpen dobogós helyezést vár magától.

„Egész magabiztos vagyok, mert az elmúlt két világkupán, amin ezer egyest indultam, nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani, így reménykedem benne, hogy a vb-n nemcsak annyi lesz a cél, hogy kvótát szerezzek, hanem mindenképpen ott szeretnék lenni a dobogón és hasonlóan szerepelni mint a világkupákon” – nyilatkozta az M1-nek a 23 éves klasszis sportoló, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt két hónapban a felkészülési időszak a terveknek megfelelően sikerült a számára.

„Nem volt sérülés, nem volt betegség, volt benne viszont edzőtábor Szolnokon, volt benne budapesti edzés is. Minden teljesen jó volt, nem volt semmi hiba.”

Varga azt is elmondta, hogy ő nem szokott időmérő edzéseket menni, de az órája azt mutatta a keddi tréningen is, hogy jó sebességeket kajakozott. Saját bevallása szerint a szegedi és a poznani világkupán is jó pályát ment, utóbbin különösen, és azt szeretné, ha azokhoz hasonlóan teljesítene a vb-n is.

„Akkor nem lennék elégedett, ha nem sikerülne azt megcsinálni, amit a két világkupán” – szögezte le Varga.

A kenusoknál egyesben Adolf Balázs indul az ötkarikás versenyszámban (C-1 1000 m), aki az Európa Játékok óta eltelt közel két hónap alatt egy teljes alapozást végzett el hosszú evezésekkel, azt követően pedig tudott gyorsulni az ezer méterre. Az EJ-n 500 méteren hetedik helyen végzett, ami bizakodásra ad okot az 1000 méterre, mert a legjobbak nem voltak időben sokkal jobbak nála.

„Valahol megnyugtatott, mert hetedik lettem, de olyan nagyon sokat nem kaptam 500 méteren és azért az ezer jóval hosszabb és jobban fekszik nekem”

– jegyezte meg a 23 éves kenus, aki az 500-as indulást hasznosnak nevezte, mert sokat tudott gyorsulni általa.

Mindehhez hozzátette, hogy úgy érzi, jó úton járt eddig ebben az idényben és jó állapotban várja a világbajnokságot. „Meg tudtam csinálni az összes edzést, jól fel tudtam készülni mentálisan, most már csak ki kell deríteni, hogy ez mire elég.”

Gyorsasági kajak-kenuban férfi és női kajakban hat-hat, férfi és női kenuban pedig három-három kvóta gyűjthető, az indulási jogok nagy hányada Duisburgban talál gazdára.