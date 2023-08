Vas Kata Blanka aranyérmes az U23-asok mezőnyversenyében

Vas Kata Blanka aranyérmet nyert vasárnap az U23-asok között, mivel korosztályában legjobbként 11. helyen zárta a női országúti mezőnyversenyt a glasgow-i kerékpáros világbajnokságon.

A több mint 200 induló között két magyar, az U23-as korosztályban ezen a vb-n egyaránt ötödik helyeket bezsebelő bringás volt: hegyikerékpárban Vas Kata Blanka pénteken, Zsankó Petra az időfutamban csütörtökön érte el az előkelő helyezést.

A Nagy-Britannia legnagyobb tavától, a Loch Lomondtól induló 154,1 kilométeres táv elejétől aktívan versenyzett a magyar bajnok, két éve a felnőttek között vb-negyedik Vas, aki az első, hétfős szökésbe bele is került, ám a Glasgow-ig tartó úton található egyetlen emelkedőn leszakadt erről a csoportról, amelyet röviddel később utol is ért a mezőny. Innen Zsankó ekkortájt szakadt le, Vas viszont jól helyezkedett az esélyesek között, még az sem zavarta meg, hogy a rövid, de meredek utcákkal és 48 kanyarral nehezített, technikás körpályára érve előtte történt bukás.

A pályafutása utolsó idényét töltő címvédő, a holland Annemiek van Vleuten két technikai probléma után indult meg, ezzel kettészakítva az esélyesek csoportját az utolsó 35 kilométerre, Vas a másodikban maradt további két, az U23-as korosztály érmeire pályázó bringással. Két körrel a vége előtt ez a boly több mint egy perccel követte a hosszú ideje egyedül szökésben lévő svájci Elise Chabbey-t és ötven másodperccel tekert az esélyeket, így a belga Lotte Kopeckyt és a holland Demi Volleringet, valamint az utóbbit segítő Van Vleutent magában foglaló csoport mögött.

Az U23-as érmekért vívott csatában végül a 21 esztendős Vas bizonyult a leggyorsabbnak, így ő lett az U23-as világbajnok a holland Shirin van Anrooijt és a brit Anna Shackleyt megelőzve. Ezzel három szakágból van vb-érme ebből a korosztályból: hegyikerékpárban és terepkerékpárban 2020-ban egyaránt második volt. A korábbi gyorskorcsolyázó Zsankó Petra csoportját a körpályán kiintette a zsűri, így ő nem fejezte be a vb-t.

„Óriási siker ez, nemcsak neki, hanem az egész magyar kerékpársportnak, nagyon büszkék vagyunk rá” – értékelte a szakág első magyar vb-aranyát az MTI megkeresésére Dér Zsolt. A szövetségi kapitány kifejtette: előzetesen számítottak rá, hogy fekszik Vasnak a pálya, mivel a kanyarodással, pozícionálással a mezőny jórészével szemben nincsenek problémái, ennek megfelelően végig ügyesen helyezkedett. Tervezett volt az is, hogy ha alakul veszélyesnek tűnő szökés, abba igyekezzen bekerülni, ez sikerült is, mint ahogy az is, hogy később is aktívan versenyezzen, ugyanis a vb korábbi mezőnyversenyein látták, hogy korai szökésekből is lehet jó eredményeket elérni. Dér kitért arra is, hogy Vas jól érezte magát a pénteki hegyikerékpáros megméretése után, ez nem befolyásolta az országúti eredményét.

Elöl az utolsó körre az esélyesek beérték Chabbey-t, az élbolyt folyamatosan próbálták támadásokkal szétszedni, ez végül a nagy esélyes Kopeckynek sikerült: a 27 esztendős belga klasszis a tavalyi ezüstérme után ezúttal szólóban ért célba és még ünnepelni is tudott. A glasgow-i világbajnokságról pedig négy medállal tér haza, mivel a pályán győzött a pontversenyben és a kieséses számban, omniumban pedig bronzérmes lett. Az elmúlt hat évben ötször győztes hollandoknak be kellett érniük Vollering ezüstérmével, aki lesprintelte a dán Cecilie Uttrup Ludwigot. Van Vleuten nyolcadik hellyel búcsúzott.

Eredmény (a verseny eredményközlő oldala alapján):

női mezőnyverseny, Loch Lomond-Glasgow, 154,1 km, világbajnok:

Lotte Kopecky (Belgium) 4:02:12 óra

2. Demi Vollering (Hollandia) 7 másodperc hátrány

3. Cecilie Uttrup Ludwig (Dánia) azonos idővel

…11. Vas Kata Blanka 4:34 perc hátrány

…13. Shirin van Anrooij (Hollandia) azonos idővel

…17. Anna Shackley (Nagy-Britannia) a. i.

Zsankó Petra nem fejezte be.

U23, világbajnok:

VAS KATA BLANKA

2. Shirin van Anrooij (Hollandia)

3. Anna Shackley (Nagy-Britannia)

Kiemelt kép: Vas Kata Blanka a glasgow-i kerékpáros világbajnokság U23-as hegyikerékpáros női versenyében 2023. augusztus 11-én. (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)