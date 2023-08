A magyar szemek ma Angliára szegeződnek: Szoboszlai Dominik kezdőként léphet pályára első tétmeccsén

Vasárnap kora este Kerkez Milos után Szoboszlai Dominik is bemutatkozhat a világ egyik legerősebb bajnokságában, az angol Premier League-ben. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul egy rangadón, a Chelsea ellen léphet pályára a Liverpool színeiben.

A magyar válogatott csapatkapitánya szombaton a Liverpool edzőközpontjában adott interjút, amelyben elmondta: a jól sikerült előszezon után úgy érzi, hogy nagyszerűen beilleszkedett az új közegbe, és szeretne mindenben a csapat hasznára lenni az új idényben.

„Amikor aláírtam, az első perctől kezdve készen álltam arra, hogy mindent kihozzak magamból. Ezért is jöttem ide, hogy segítsek a csapatnak, hogy segítsek a szurkolóknak. A célom, hogy egy olyan szezon után, mint az előző, ismét trófeákat nyerjek. A srácok nagyon szívélyesen fogadtak, így az első naptól kezdve mindenki nyitott volt arra, hogy segítsen nekem. Innen is köszönöm nekik” – mondta a nyolcas mezt viselő Szoboszlai, aki bízik benne, hogy a Chelsea ellen is a legjobb teljesítményét tudja nyújtani.

Looking to make an immediate impact 👊 — Liverpool FC (@LFC) August 12, 2023

A 22 éves középpályás ugyanakkor elismerte, hogy nem lesz egyszerű feladat a szezont a Stamford Bridge-en kezdeni, egy rangadó a nyitányon pedig különösen feltüzeli a játékosokat.

„A Premier League a világ legjobb bajnoksága, a Liverpool pedig a világ egyik legjobb klubja, ezért jöttem ide.

Sokat akarok elérni ezzel a csapattal. Nagyon izgatottan várom a kezdést”

– jelentette ki Szoboszlai, aki a Liverpool mind a négy felkészülési mérkőzésén pályára lépett.

Kapcsolódó tartalom

A legutóbbi kettőn, a német Bayern München és a Darmstadt ellen is kezdőként szerepelt, előbbin 75, utóbbin pedig 60 percet játszott, ez alapján pedig szinte biztosan lehetőséghez jut majd az elmúlt idényben csak 12. helyen végzett Chelsea ellen.

Ha pedig ez megtörténik, akkor ő lesz a tizenkettedik magyar labdarúgó, aki a Premier League-ben rúghatta a bőrt Kozma István, Gera Zoltán, Király Gábor, Torghelle Sándor, Fülöp Márton, Kurucz Péter, Halmosi Péter, Buzsáky Ákos, Priskin Tamás, Bogdán Ádám, és most már Kerkez Milos után.

A Chelsea-Liverpool rangadó vasárnap magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik,

a mérkőzést Magyarországon a Spíler1 tévécsatorna közvetíti.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik. (Fotó: Getty Images)