A Barcelona támadója Franciaországban folytatja

A 26 éves játékos 2028-ig szóló szerződést írt alá szombaton a párizsi klubnál.

A szélsőt 2017-ben, 140 millió euróért szerezte meg a Dortmundtól a Barcelona, ahová nagy reményekkel érkezett, de elmaradt a várakozásoktól, és sokszor volt sérült. Tavaly a katalánok 2024-ig szerződést hosszabbítottak vele, a PSG viszont most kihasználta a kontraktus 50 millió eurós átigazolási záradékát, és megállapodott vele.

Welcome to your new home, Ousmane! ❤️💙#WelcomeDembélé

pic.twitter.com/qJkbAGdYdz

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2023