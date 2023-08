Koch Máté: „Olimpiai bajnok szeretnék lenni jövőre egyéniben és csapatban is”  

A milánói vívó-világbajnokság előtt Koch Máté kijelentette, hogy aranyérmet szeretne nyerni, és ezt sikerült is megvalósítania. Most a Nyár 23-ban a világbajnok párbajtőrvívó megosztotta a nézőkkel következő vállalását: jövőre a párizsi olimpián egyéniben és csapatban is a dobogó legfelső fokára szeretne állni.

Siklósi Gergely 2019-es győzelme után idén ismét magyar győztest avathattunk Koch Máté személyében a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. (Fotó: Nyár 23) A mindössze 23 éves világbajnok párbajtőrvívó a verseny előtt egy interjúban mondta ki, egyértelmű célja az elsőség. „Magamat is megleptem, hogy ennyire bátran kijelentettem, világbajnok akarok lenni. Ez nagy lökést adott nekem és magabiztosan meneteltem a versenyben. Lehet, az a siker kulcsa, hogy merjünk nagyot álmodni és bármire képesek lehetünk” – mondta a Nyár 23 vendégeként Koch Máté. A Duna műsorában azt is elárulta, az eredményhirdetés után az járt a fejében, milyen nehéz szezon áll mögötte és milyen sokat volt mélyen, de a befektetett munka meghozta az eredményt. (Fotó: Nyár 23) Pihenésre nem lesz sok ideje, mivel máris a 2024-es párizsi olimpia lebeg a szeme előtt, hiszen fontos, hogy csapatban sikerüljön megszerezni a kvótát. Nagy álma az olimpiai bajnoki cím, határozottan kijelentette: „Olimpiai bajnok szeretnék lenni jövőre egyéniben és csapatban is.” A Médiaklikken újranézhető teljes beszélgetésben Koch Máté arról is beszél, milyen tervei vannak még a nyárra. Nyár 23 – élőben a Balaton-partról, napi belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán. A Nyár 23 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken