Kétszáz csapat több mint 2100 versenyzője indul a budapesti atlétikai-vb-n

A nemzetközi szövetség (WA) csütörtökön jelentette be, hogy a végleges nevezési lista alapján a tavalyi vb 44 egyéni győztese közül 38-an jelezték részvételüket a magyar fővárosban, a peruiak kétszeres 2022-es aranyérmese, Kimberly Garcia a 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is indul.

A vb-n minden idők legnagyobb létszámú magyar csapata, 63 hazai atléta indul. Közülük 32-en szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinttel rendelkező atlétát nevezhetett a magyar szövetség, melyet a WA jóváhagyott.

With @WorldAthletics 2023 beginning next Saturday in Budapest, the number of tickets sold for the championships is now beyond 300,000, officially making it the biggest sports event in Hungary to date. Stay tuned: We are making the final touches for the World Athletics… pic.twitter.com/PbtflqhUUF

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 10, 2023