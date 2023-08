Szinte minden számban szurkolhatunk magyaroknak a budapesti atlétikai vb-n

Minden idők legnagyobb létszámú hazai csapata, 63 magyar atléta vehet részt az augusztusi budapesti világbajnokságon – jelentette be Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke az M1-en kedd reggel. Két számban is maximális létszámú hazai induló lesz, emellett – a szabadtéri világbajnokságok történetében először – a 100, a 200 és a 400 méteres síkfutásban is lesz magyar versenyző.

Gyulai Miklós elnök a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sajtótájékoztatóján a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban 2023. június 7-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor) A Magyar Atlétikai Szövetség elnökének az elvárásait is felülmúlta a budapesti atlétikai világbajnokságon induló magyar versenyzők száma. A ranglisták hétfői lezárása után 63 magyar sportoló indulását jelentette be Gyulai Miklós az M1-en. „Még most is nehezen kapok rá levegőt, hát erre nem számítottunk… Ez egy fantasztikus dolog a magyar atlétika életében!” – fogalmazott Gyulai Miklós. A sportvezető hozzátette, hogy ezzel maximálisan teljesítették a kitűzött célt. Kapcsolódó tartalom Mutatjuk, mit ábrázolnak az atlétikai vb érmei A vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban. „A Zsivótzky Gyula-program, ami azért jött létre, hogy azokat a terveket, amiket a Magyar Atlétikai Szövetség a vébé rendezésének megkapása idején kitűzött – hogy egy szerethető és elfogadható létszámú csapatnak szurkolhassanak a magyar sportkedvelő nézők –, az teljesítette a feladatát” – emelte ki Gyulai Miklós. Ugyanakkor hangsúlyozta: a hazai rendezésű világbajnokságon nem feltétlenül az érmek számában mérhető majd a magyarok sikeressége. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyzők, valamint a világcsúcstartók mellett a pályán egy döntőbe jutás vagy éppen egy egyéni rekord megdöntése is dicséretre méltó teljesítmény lesz. Kapcsolódó tartalom A világbajnok vívókat és az úszó Kós Hubertet is meghívták az atlétikai vb-re Németh Balázs, a budapesti atlétikai-vb főszervezője elárulta, hogy melyik napra invitálták a magyar aranyérmeseket. „Ezt mi a kezdetektől fogva kommunikáltuk, hogy azért ez egy más(fajta) történet. (…) Egy kicsit néha azt érzem, hogy ez a világbajnokság meglesz, és akkor puf, vége… de nincs vége! Itt huszonéves versenyzőkről beszélünk, nekik egy olyan lehetőség, ami kvalifikál a jövő évi Európa-bajnokságra. Tehát (a vb) kvalifikációs versenynek is számít a párizsi olimpiára” – hangsúlyozta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Az augusztus 19-én kezdődő budapesti atlétikai világbajnoksággal a közmédia kiemelten foglalkozik. Kapcsolódó tartalom Az atlétikai vb miatt már a héten elkezdődnek a lezárások Budapesten Az augusztus 19-27-ig tartó atlétikai világbajnokság miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek szeptember 15-ig a fővárosban. Kiemelt képen: Az atlétikai világbajnokságnak otthont adó, Nemzeti Atlétikai Központ 2023. március 28-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)