Hanga Ádám spanyolul kommunikál új edzőjével

Spanyolul kommunikál új edzőjével, a Crvena zvezdát irányító Dusko Ivanoviccsal Hanga Ádám, a magyar válogatott kosarasa.

A Real Madridtól júliusban Euroliga-trófeával távozott klasszis az M4 Sportnak elmondta, mivel 12 szezont töltött a spanyol élvonalban, jól ismeri a montenegrói trénert, aki 15 évet dolgozott Spanyolországban.

„Barcelonában is edzősködött, és ott is él, így mi spanyolul kommunikálunk egymással. Szerintem már csak ezért is komfortosan érzi velem magát” – mondta a 34 esztendős játékos, aki egyelőre egyéni edzéseket végez idehaza egy korábbi térdsérülés miatt, és augusztus végén csatlakozik a belgrádi gárda keretéhez.

Terveiről szólva Hanga elárulta, új csapatával szeretne szerb bajnokságot és Adria Ligát nyerni, az Euroligában pedig az a cél, hogy a nyolc közé jussanak. A belgrádi klub megnyerte az elmúlt három szerb bajnoki idényt, és tizedik lett az Euroliga előző kiírásában.