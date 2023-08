A Ferencváros nyolcgólos meccsen nyert Fehérváron

A vendég Ferencváros fordulatos mérkőzésen 5-3-ra győzött a Fehérvár FC otthonában vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, amelyben a lehetőségeivel jobban gazdálkodó Ferencváros került előnybe: az első negyedóra végén egy hazai védelmi hibát kihasználva Lisztes Krisztián, majd a második negyedóra végen szabadrúgásból Cristian Ramirez szerzett gólt.

A szünet előtt a menteni igyekvő Ramirez a saját kapujába is betalált, ezzel szépített a Fehérvár. A találatot a magyar szövetség (MLSZ) adatbankja szerint Kastrati szerezte, a ferencvárosi védőnek nem írtak be öngólt.

A második félidő elejét megnyomta a Vidi: egy sarokrúgást követően Kenan Kodro fejesével egalizált, majd öt perc múlva a bosnyák-spanyol támadó lövésével a vezetést is megszerezte. Rákapcsolt a Ferencváros is és gyors egymásutánban szerzett három góllal jelezte győzelmi szándékát. A Fehérvár a meccs végéig ment előre becsületből, ám kevés meggyőződéssel, így a fővárosi gárda biztosan húzta be a győzelmet.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 3-5 (1-2)

Sóstói Stadion, 7051 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Kastrati (44.), Kodro (53., 58.), illetve Lisztes (13.), Ramirez (30.), Zachariassen (63.), Varga B. (66.), Traore (71.)

sárga lap: Zeke (50.), Kodro (94.) illetve Baráth P. (48.)

Fehérvár:

Kovács D. – Bese (Csongvai, 55.), Larsen, Spandler, Zeke – Flores, Christensen (Pető, 80.) – Kastrati II, Houri (Karamoko, 67.), Schön (Katona M., 80.) – Kodro

Ferencváros:

Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramirez – Sigér, Baráth P. (Abu Fani, 60.) – Traore (Knoester, 82.), Zachariassen (Katona B. 82.), Owusu (Varga B., 60.) – Lisztes (Tokmac, 75.)