Bocsánatot kért a magyaroktól a tiszteletlenül viselkedő Forma–1-es pilóta

Max Verstappentől már a múlt hétvégén bocsánatot kért, és most a magyaroktól is: Lando Norris sajnálja, hogy összetörte a győztesnek járó Herendit a Hungaroringen – számolt be az m4sport.hu.

Tört a porcelán a Magyar Nagydíj után. Lando Norris sajátos „pezsgőrobbantása” és az általa okozott kár felkapott téma lett a múlt vasárnapi verseny után. A McLaren britje egy hat hónapig készült, 15 millió forint értékű győzelmi trófeát ejtett le a dobogóról és tört össze, aminek a friss tulajdonos Max Verstappen nyilvánvalóan nem örült. Norris a történtek után bocsánatot kért barátjától, ám a médiának nyilatkozva többször is igyekezett poénokkal elvenni a történtek élét. „Ha nem lehet az enyém, másé se legyen” – jelentette ki nevetve az egyik interjú során, miközben olyat is mondott, hogy a porcelántörés nem az ő baja, hanem Verstappené. Többen felhívták rá a figyelmet, az okozott kár annál nagyobb, mintsem hogy viccelődjenek rajta – Norris Spában elismerte, bánja a történteket, és a magyaroktól, valamint a készítőktől is bocsánatot kért. (Utóbbit egyébként már a közösségi oldalán megtette.) Kapcsolódó tartalom Verstappen tökéletes napját csak a trófeája összetörése árnyékolta be A második helyen záró Lando Norris a dobogón egy rossz mozdulat következtében összetörte Verstappennek a Herendi Porcelánmanufaktúra által gyártott egyedi díját, melynek eszmei értéke 15 millió forint, és amelyet hat hónapig, nagyjából harmincan készítettek. „Ó! Tudtam, hogy felhozzátok…” – jegyezte meg a sajtótájékoztatón, amikor a Sky Sports riportere nekiszegezte az ezzel kapcsolatos kérdést. Először is: szeretnék bocsánatot kérni érte! Nyilán nem akartam ilyesmit csinálni. Tudom, milyen sokat jelent ez a magyaroknak, és hogy a kultúrájuk része. „Természetesen élvezni akartam a pillanatot, és nem állt szándékomban ilyesmit tenni. Bocsánatot kértem Maxtól!” „Tudom, poénkodtam ezzel, amit talán nem kellett volna. De rosszul érzem magam miatta. Ha az én trófeám lett volna, akkor is bosszantana. Szóval bocsánatot kérek érte! Azoktól az emberektől is, akik annyit fáradoztak az elkészítésével! Nem állt szándékomban ezt tenni.” Kapcsolódó tartalom Újragyártják Verstappen Herendi trófeáját A vasárnapi 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjon győztes Max Verstappen szerint ő és csapata is tökéletes napot zárt a Hungaroringen. Norris ígéri, ha legközelebb dobogós lesz, jobban fog vigyázni. „Legközelebb jobban figyelek az ünneplésre” – mondta. A kérdésre, tervezi-e elhagyni a sajátos pezsgős ünneplését, amivel a bajt okozta, elmondta: „Nem mondanám. Nem. Nem látom okát, miért kéne. Egyszerűen csak jobban odafigyelek arra, amit teszek. Csak félreteszem a trófeát, és folytatom”. Max Verstappen eközben elárulta, a győztes trófea már nincs nála, hiszen azokat a csapaton belüli szokás szerint a Red Bull viszi a gyárába. „Úgyis fogunk kapni egy újat, szóval minden rendben van” – mondta a címvédő, majd a kérdésre, megtartja-e a törött verziót emléknek, hozzátette: „Nem tudom, mi lesz vele. Szerintem most a gyárban van. De a jelek szerint hat hónapba telik nekik elkészíteni az újat, szóval gyanítom, hogy hat hónapig megtartjuk a töröttet.” A holland ebben egyébként téved. A Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója az M4 Sportnak azt nyilatkozta, hogy mivel van egy mintatáruk, a másolat elkészítése pár hetet fog igénybe venni, a folyamatot pedig már el is indították. Forrás: m4sport.hu Kiemelt kép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője és Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 22-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)