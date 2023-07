Hajrá, Fradi! A ferröeri pofon után javíthat a Konferencia-ligában a magyar bajnok – kövesse élőben a mérkőzést

A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezős búcsút és az edzőváltást követően ma este az ír Shamrock Rovers ellen javíthat a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában. Kövesse élőben a mérkőzést!

A Ferencvároson kívül még további két magyar csapat is vitézkedik a Konferencia-ligában, a részletekről az m4sport.hu szöveges meccsközvetítésében tájékozódhat.

Korábban a Debrecen Örményországban, az Alahskert ellenfeleként lépett pályára, a mérkőzésről bővebben IDE kattintva olvashat.

A sípszó előtt

Gyűlnek a szurkolók Groupama Arénában, egy emberként készülnek győzelemre buzdítani a magyar bajnokot.

Megvan a Ferencváros kezdőcsapata: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez – Sigér, Abu Fani – Marquinhos, Zachariassen, Traoré – Varga B.

Máté Csaba mindent megtett, hogy felrázza csapatát

„Természetesen győzni akarunk, de tiszteletlenség lenne most olyan eredményt mondani, amivel elégedettek lennénk, mivel múlt héten mélyre löktük magunkat. Most az a legfontosabb, hogy a következő két meccset sikerrel vegyük. Nem szabad azt gondolni, hogy hasonlóan folyik le a mostani párharc, mint az egy évvel ezelőtti. Más jellegű meccsre számítok, mert nyilvánvalóan ők is kielemezték annak a párharcnak a tanulságait” – jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón Máté Csaba, aki szerint az elmúlt évek alapján van annyi hitele a gárdának, hogy a közönség mellette áll majd, de hozzátette, a szurkolókat ki is kell szolgálni.

Az 53 éves szakember elmondta, feladatának legnagyobb része az volt, hogy a játékosok kilábaljanak a sokkból, amit a feröeri KÍ Klaksvíktól elszenvedett hazai vereség és így a Bajnokok Ligája-búcsú okozott. Elárulta, érezni lehetett, hogy a futballisták feszültek, de megjegyezte, most már kezdenek jó irányba haladni.

Lisztes Krisztián, a Ferencváros játékosa (középen) a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtező fordulójában a Ferencváros–Klaksvík párharc visszavágóján a Groupama Arénában. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Régi ismerős érkezik Írországból az Üllői útra

A Konferencia Liga-menetelés első állomása lesz a Shamrock Rovers, amely igencsak ismerős a Ferencváros számára, mivel a két csapat tavaly az Európa-liga csoportköréért csapott össze egymással. Akkor az FTC már az első, hazai találkozón eldöntötte a párharcot a négygólos diadalával, így idegenben belefért az 1-0-ás vereség is.

A ferencvárosi Muhamed Besic (balra) és Botka Endre (balra a második), valamint Aaron Greene, a Shamrock Rovers játékosa a tavalyi Európa-liga-selejtező negyedik fordulójában. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az írek edzője szerint tanultak a tavalyi összecsapásokból

A Shamrock Rovers együttesét 2016 óta irányító Stephen elmondta: az egy évvel ezelőtti párharcból megtanulták jobban tisztelni az ellenfél támadó kvalitásait.

„Több tapasztalattal rendelkezünk annak köszönhetően, hogy tavaly szerepeltünk a Konferencia-liga csoportkörében, illetve bővült a keretünk jó játékosokkal, de sajnos közülük néhányan jelenleg hiányoznak” – világított rá a Shamrock fejlődésére a 38 éves szakember, aki szerint lehet előny és hátrány is a Ferencváros váratlan BL-búcsúja, mert sokkoló és motiváló hatást is kiválthatott a múlt heti kudarc.

A Ferencváros játékosai ünneplik góljukat a Shamrock Rover ellen a tavalyi Európa-liga-selejtező negyedik fordulójában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az eredmények szerint nem lett erősebb csapat az ellenfél

Noha a Shamrock Rovers tavaly szerepelt a Konferencia-liga csoportkörében – a sorozattól nyeretlenül, két döntetlennel búcsúzott –, illetve sorozatban harmadik, összességében pedig a huszadik ír bajnoki címét is megszerezte, nem lett erősebb együttes, legalábbis erre utal, hogy az előselejtezőből érkezett izlandi Breidablik kettős győzelemmel búcsúztatta a BL-selejtező első fordulójában.

Ki várhat a Fradira, ha továbbjut a párharcból?

Ha túljut a Shamrock Roversen, a Ferencváros a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi párharcának továbbjutójával találkozik a folytatásban. Érdekesség, hogy a grúz együttesben játszik a zöld-fehérek korábbi támadó középpályása, Giorgi Kharaishvili.

