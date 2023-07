Gólparádéval és kiütéses győzelemmel állt fel a padlóról a Fradi

A Ferencváros hazai pályán ugyanúgy 4-0-ra múlta felül a Shamrock Rovers labdarúgócsapatát a Konferencia-liga selejtező második fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén, mint egy évvel ezelőtt.

A Ferencváros nem rontott neki az ellenfelének, inkább csak a múlt heti kínos kudarchoz hasonlóan meddő mezőnyfölényben futballozott, de a támadásépítések kulcspasszai ugyanúgy rendre pontatlanok voltak, vagy fennakadtak a rivális védelmi vonalán.

Ennek ellenére bő negyedóra elteltével egy hatalmas kapushibának köszönhetően – Sigér lövése egy védőről az égbe perdült, majd Mannus a kapuba hulló labda mellé ütött – vezetést szerzett a magyar bajnok.

Égből pottyant potyával szerzett vezetést a Fradi a Shamrock ellen

Előnyben még inkább állandósult a zöld-fehérek fölénye, s bár nagy helyzetei nem voltak,

Ramírez átlövésből az első meccsén góllal tért vissza a Ferencvárosba, amelytől hat és fél éve távozott.

Ramirez gólja a Shamrock Rovers ellen

A második félidő újabb hazai góllal indult: az ecuadori játékos ezúttal nagyszerű beadásával előkészítőként jeleskedett, a hálóba pedig Traoré fejelt.

Traoré gólja a Shamrock Rovers ellen

A harmadik találat tulajdonképpen eldöntötte az összecsapást, már csak a különbség volt kérdéses. Az írek a félpályát is alig tudták átlépni, minden energiájukat felemésztette a védekezés.

Ennek ellenére a legnagyobb szünet ekkor telt el két gól között, 27 percet kellett várnia a közönségnek, amely aztán Traoré önzetlen passza után az NB I paksi gólkirályának első ferencvárosi találatát ünnepelhette.

Varga Barnabás gólja a Shamrock Rovers ellen

A Shamrock majdnem azonnal válaszolni tudott, de előbb a keresztléc, majd Dibusz mentett, ezt követően a hátralévő időben rendületlenül támadott tovább a Ferencváros, de újabb gól már nem született, így

a két csapat első felvonása épp úgy 4-0-ás hazai sikerrel zárult a Groupama Arénában, mint egy évvel ezelőtt.

Tavaly az Európa-liga csoportköréért csapott össze a két gárda, akkor a magyar bajnok végül 4-1-es összesítéssel jutott tovább.

Kapcsolódó tartalom

„Kicsit feszülten kezdtünk, nem mindig találtuk a helyünket. Később viszont már kontrolláltuk a meccset, sőt, domináltunk, mellé pedig jöttek a gólok is. A második félidőt góllal kezdtük, ez megtörte az íreket, így volt lehetőségünk még nagyobb különbséggel nyerni. Most fontos, hogy két lábbal a földön maradjunk és szerények legyünk. Ez egy komoly előny. Bár nem dőlt el a párharc, nagy lépést tettünk a továbbjutás felé” – mondta a mérkőzés után Máté Csaba vezetőedző.

Máté Csaba: Sokkhatásként ért mindenkit a múlt hét, az első percekben itt is idegesek voltunk

A kispadon Sztanyiszlav Csercseszovot váltó szakember szerint

hasonló volt a forgatókönyv az egy évvel ezelőtti meccshez, noha a rivális ezúttal kicsit kompaktabban játszott.

Máté Csaba után a Fradi középpályása, Sigér Dávid értékelte a gólját és csapat teljesítményét.

Sigér Dávid: Sikerült kapásból meglőnöm, de megpattant, nagyon-nagyon megpattant

Percekkel később pedig a meccs egyik legjobbja, az ecuadori Cristian Ramírez angolul adott interjút, amelynek sorait

mindenki nagy meglepetésére magyarul zárta.

Ramirez: Jó érzés újra itt lenni

„Jól kezdtük a mérkőzést, volt két helyzetünk is, aztán viszont átengedtük a labdabirtoklást az ellenfelünknek, a bekapott gólokat pedig nagy hibák előzték meg, ezek pedig ezen a szinten megbosszulják magukat. A félidő utáni harmadik gól végleg lezárta a találkozót” – értékelt Stephen Bradley, a Shamrock Rovers szakembere, aki szerint tavaly akár négygólosnál is nagyobb lehetett volna a különbség, most viszont ezt nem érezte.

Az írországi visszavágót jövő csütörtökön 21 órától rendezik, a párharc győztesére pedig a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi továbbjutója vár a selejtező harmadik fordulójában.

A kiemelt képen a Ferencváros játékosai. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)