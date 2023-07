Párizs 2024 – Elindult a visszaszámlálás az Eiffel-torony alatt

Szerdán Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke és Tony Estanguet, a szervezőbizottság elnöke is jelen volt azon az eseményen, amelyen ünnepélyesen elindították a visszaszámlálást.

The countdown begins! ⏰

In just one year, the world’s greatest athletes will come together in the French capital for the start of the #Paris2024 Olympic Games. 🥇🔥

Where will you be watching from? 🌐 pic.twitter.com/Df2JkiYK3y

