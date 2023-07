A görögök legyőzésével ötödik helyért játszik a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re legyőzte szerdán a görög csapatot, így az ötödik helyért játszhat a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Bíró Attila együttese a pénteki helyosztón az előző négy vb-n és három olimpián győztes amerikai válogatottal találkozik. A két gárda tavaly a margitszigeti döntőben csapott össze.

Kapcsolódó tartalom

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar csapat nem szerez kvótát a világbajnokságon, ahonnan a két döntős biztosítja helyét a jövő évi, párizsi játékokra.

Mindkét oldalon kihagyott lövésekkel indult a találkozó, majd Faragó Kamilla révén a magyarok kerültek előnybe, de gyorsan érkezett a görög válasz. A rivális elhibázott egy ötméterest, elöl viszont Mahieu Geraldine szedett össze centerben egy rossz passzt és húzott szépen a kapuba. Az első szünetig nem változott az eredmény, a magyarok lövései nem jelentettek komoly veszélyt, hátul azonban Magyari Alda háromszor is nagyot védett.

A második játékrész görög góllal és kihagyott magyar fórral indult, majd Garda Krisztina nyolc méterről vette be a rivális kapuját. Bíró Attila együttesének támadásaiban sok volt a hiba, Magyarinak köszönhetően azonban addig sikerült megőrizni az előnyt, amíg a görögök egymást követő három fórjukból egyet be nem lőttek. A nagyszünet előtt 59 másodperccel történelmi pillanatot láthattak a nézők, a csapatkapitány Keszthelyi Rita talált be, akinek ez volt a 700. gólja a nemzeti csapatban.

Kapcsolódó tartalom

A fordulást követően a Parkes Rebecca által kiharcolt ötméterest Keszthelyi értékesítette, a görögök azonban két gyors góllal – mindkétszer elcsúszott a magyar védekezés – egyenlítettek. Garda újabb távoli bombájára Eirin Ninu válaszolt közelről. Ezt követően mindkét gárda percekre „elakadt”, végül a magyaroknak sikerült továbblépniük, Gurisatti Gréta értékesítette a fórt. A görögök szintén létszámfölényben egyenlítettek, de Faragó Kamilla a túloldalon ugyancsak belőtte az emberelőnyt. A magyaroknak még a szünet előtt egy megúszás után Keszthelyi révén sikerült kettővel ellépniük az utolsó felvonás előtt.

A záró nyolc perc elején Gurisatti lőtt kapufára egy fórt, a második megjátszása előtt viszont Bíró Attila időt kért: a megbeszélés után azonban a magyar lövés a blokkról pattant ki. Magyari újabb védése után harmadszor támadhatott a háromgólos vezetésért a magyar csapat, Gurisatti viszont jócskán fölé ejtett. A görögök meg is bosszulták a hibát, Eleni Szenaki centerből talált be.

A magyarokat újfent Garda mozdította el a holtpontról, de a görögök szerencsés góllal zárkóztak, mivel a blokkoló Leimeter Dóra gyakorlatilag a saját kapujába ütötte a labdát. A görögök másfél perccel a vége előtt emberelőnyben támadhattak az egyenlítésért, de három magyar blokkolt hősiesen a kapuban. Elöl fórt kapott a magyar csapat, a kapitány megint időt kért, a figura Szilágyi Dorottyára jött ki, ő viszont nem tudta lezárni a meccset, megtette viszont a túloldalon Magyari egy remek védéssel.

Eredmény:

női vízilabdatorna, az 5-8. helyért:

Magyarország-Görögország 10-9 (2-1, 2-2, 5-4, 1-2)

gólszerzők: Garda, Keszthelyi 3-3, Faragó, 2, Mahieu, Gurisatti 1-1, illetve Ninu 3, Elefterianu 2, E. Plevritu, Miriokefalitaki, V. Plevritu, Szenaki 1-1

Magyarország:

Magyari – Szilágyi, Vályi, Gurisatti, Parkes, Máté, Keszthelyi – cserék: Rybanska, Faragó, Mahieu, Máté, Garda, Leimeter

Bíró Attila szövetségi kapitány a 15 fős keretből ezúttal Dömsödi Dalmát és Hajdú Katát hagyta ki.

Kapcsolódó tartalom