Megkötözték és kirabolták otthonában a sztárfocistát és feleségét

Sajtóértesülések szerint a támadók az ajtót feltörve jutottak be a lakásba. A magatehetetlen párt megkötözték, kirabolták, majd amilyen gyorsan érkeztek, olyan gyorsan távoztak.

Donnarumma és felesége a történtek miatt sokkos állapotba került, és a rablás után a hajnali órákban tudott csak kiszabadulni, majd egy otthonukhoz közeli szállodába menekült segítségért. A szálloda alkalmazottai értesítették a rendőröket és a mentőket.

A kapust és párját kórházba szállították megfigyelésre, az Európa-bajnok labdarúgó könnyebben megsérült.

Gianluigi Donnarumma and his wife were victims of a burglary at their house in Paris last night, where they were tied up as the criminals looted their property

The criminals ended up taken items up to the value of €500,000, and the couple seeked refuge at a local hotel not far… pic.twitter.com/SWadTh7bGA

