Szoboszlai kezdőként mutatkozott be a Liverpoolban – VIDEÓ

A magyar válogatott csapatkapitánya egy félidőt kapott edzőjétől. A statisztikák szerint Szoboszlai 46 passzkísérletéből 44 eljutott a címzettig (95,7 százalékos passzpontosság), négy sikeres hosszú átadás mellett.

Jürgen Klopp a középpálya mindkét oldalán kipróbálta, a váltás pedig egyáltatlán nem okozott gondot neki, végig otthonosan mozgott a pályán.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai completed 44 passes out of 46 attempted passes in his first #LFC game.

He also completed four long balls out of four attempts.

Not a bad first 45 minutes for the Hungarian. Seemed to thrive interchanging from left to right in midfield. pic.twitter.com/lvqLz2Z7pB

— Bence Bocsák (@BenBocsak) July 19, 2023