A szokásosnál is izgalmasabb futamot ígér a hétvégi Magyar Nagydíj

Hétvégén 38. alkalommal szurkolhat együtt az ország a Forma-1 Magyar Nagydíjon, amelyet 1986 óta megszakítás nélkül rendeznek meg a Hungroringen. A visszatérő közönségkedvenc, Daniel Ricciardo miatt még többen kíváncsiak a hazai futamra. Az eseményeket ezúttal is élőben közvetíti az M4 Sport, és a stábban ott lesz Szeleczky Ádám riporter, kommentátor is, aki a Duna Nyár 23 című műsorának vendégeként arról is beszélt, ellátogat-e a hazánkban tartózkodó hollywoodi világsztár, Brad Pitt a sporteseményre.

Rekordmeleggel és egy új időmérős szabály tesztelésével startol a hétvégén a Forma-1 Magyar Nagydíj. A szervezők a fenntarthatóság jegyében kipróbálják az „alternatív gumikiosztást”, ez a változtatás pedig a szokásosnál is izgalmasabb futamot ígér, ám az élvonalban feltehetően nem lesz változás. Az M4 Sport munkatársa, Szeleczky Ádám szerint Max Verstappen győzelme gyakorlatilag borítékolható, ettől függetlenül történelmi pillanatokat tartogathat az idén is telt házas, hazai rendezésű sportesemény. „Nemcsak az első hely a lényeg a Forma-1-ben, hiszen ez egy izgalmas, összetett sport. Ugyanúgy lehet izgulni a második és a harmadik helyezettért is, mint a győztesért. Nem beszélve a pályán kívüli eseményekről, hiszen a mostani hétvége nagy kérdése, hogy Lewis Hamilton aláír-e csapatával a következő szezonra is” – mondta az M4 Sport utazó riportere és kommentátora a Nyár 23 vendégeként. Szeleczky Ádám hozzátette, a paddockban a pilótákon kívül bárkivel beszélhetnek a helyszínen. A titkos információkat, amik a sajtótájékoztatókon sosem hangzanak el, és a közleményekben sem említik, általában a büfében csípik el a rátermett sportriporterek. Kapcsolatainak köszönhetően tudja azt is, hogy az éppen Magyarországon forgató Brad Pitt nem látogat el személyesen a száguldó cirkusz nézőterére. Kövesse a Magyar Nagydíj eseményeit élőben az M4 Sporton! július 21., szombat 13:25 – Forma-1 – 1. szabadedzés (élő) július 21., szombat 16:55 – Forma-1 – 2. szabadedzés (élő) július 22., szombat 12:25 – Forma-1 – 3. szabadedzés (élő) július 22., szombat 16:00 – Időmérő edzés (élő) július 23., vasárnap 15:00 – Forma-1 Magyar Nagydíj futam (élő) július 24., hétfő 19:15 – Boxutca (élő) Az M4 Sport a FIA Formula–2 és 3 bajnokság futamait is élőben közvetíti az autósport-rajongó közönségnek.