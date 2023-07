Vizes vb – Betlehem Dávid 5., Rasovszky Kristóf 7. a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében

Betlehem Dávid 5., Rasovszky Kristóf pedig a 7. helyen végzett a nyíltvízi úszók férfi 5 kilométeres versenyében a fukuokai világbajnokságon.

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán kedden 3 kört kellett teljesítenie a 72 úszót felvonultató mezőnynek. A rajt után az olimpiai bajnok, a vasárnap 10 kilométeren második Rasovszkyt megelőzve aranyérmes német Florian Wellbrock szokásához híven rögtön az élre állt. A két magyar tapadt rá és az első kör végén a második és harmadik helyen úszott.

A táv feléhez érve az olaszok két kiválósága, a Lupa tavon tavaly 10 kilométeren világbajnok Gregorio Paltrinieri, illetve Domenico Acerenza is „beszállt a buliba” és gyakorlatilag rögtön az utolsó kör megkezdésekor hajrázni kezdtek és elléptek a többiektől. Azt már lehetett ekkor látni, hogy a két magyar, és rajtuk kívül senki más nem is tud beleszólni az érmekért folytatott küzdelembe.

Wellbrockot végül a két olasz sem tudta megszorongatni, így honfitársához, Leonie Beckhez hasonlóan ő is duplázott.

„Tavaly ifiként könnyedén mentem oda a felnőtt világbajnokságra, de most, hogy már tudom, nincs több dobásom a korosztályos versenyeken, egyszerűen túlstresszeltem az egészet”

– nyilatkozta az MTI-nek Betlehem, aki az olimpiai távon 16. lett.

„Miközben úsztam Wellbrock lábvizén, nem voltam biztos benne, hogy ezt ki fogom bírni, és ahogyan jöttek ezek a gondolatok, egyre gyengébb lettem. Ettől megszakadtam mögötte, az utolsó fél körben aztán bejött az agyamba, hogy ennél sokkal jobban is tudok úszni, és vissza is tudtam jönni. Itt látszik, hogy jól megy az úszás, csak mentálisan kell még sokat dolgoznom azon, hogy ezt végül el is higgyem” – fűzte hozzá a 19 éves magyar versenyző

A 2019-ben Kvangdzsuban ezen a távon világbajnok Rasovszky nem volt csalódott, de persze elégedett sem:

„Ma ebben ennyi volt, mindent megpróbáltam. Szerettem volna felérni az első három közé, de ebben teljesen elfogytam. A lényeg az ezüstérem volt tíz kilométeren, nem lehetek csalódott. Most a legfontosabb, hogy minél gyorsabban regenerálódjunk és akkor két nap múlva mindent bele lehet adni a váltóra”.

Természetesen a csapatverseny favoritja a német együttes, hiszen eddig mind a négy számban német győztest avattak.

„Kívülről lehet, hogy egyszerűnek tűnt, de nagyobb volt az iram, mint két nappal ezelőtt és ezt tartani kellett. Az, hogy én vagyok az üldözött, egy olyan pozíció, amiért sokat dolgoztam, mostanra megszoktam már ezt a szerepet, ennél jobb pozícióban nem is lehetnek. Látva a mostani világbajnokságot, ki tudom jelenteni, hogy Németország jelenleg a legerősebb nemzet a nyíltvízi úszók mezőnyében, és ezt a csapatversenyben is szeretnénk bebizonyítani” – nyilatkozta az M4 Sportnak a győztes Florian Wellbrock.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 5 km, világbajnok:

Florian Wellbrock (Németország) 53:58.0 perc

2. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 54:02.5

3. Domenico Acerenza (Olaszország) 54:04.2

…5. BETLEHEM DÁVID 54:58.6

…7. RASOVSZKY KRISTÓF 55:23.9

korábban:

női 5 km, világbajnok:

Leonie Beck (Németország) 59:31.7 perc

2. Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 59:32.7

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 59:33.9

…8. FÁBIÁN BETTINA 59:44.2

..16. OLASZ ANNA 1:01:09.4 óra