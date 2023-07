Visszatér a Red Bull aranyifjúja a Hungaroringen, egy holland kiesik a mezőnyből

Az ausztrál pilóta, aki a mostani idényben eddig a Red Bull tartalékversenyzője volt, közösségi oldalán tudatta, „fel van tüzelve, hogy újra a Red Bull-család színeiben versenyezhet”.

A 34 éves Ricciardo 2011-ben mutatkozott be a Forma–1-ben a Hispania (HRT) színeiben, később a Toro Rosso, a Red Bull, a Renault, majd tavaly és tavalyelőtt a McLaren alkalmazottja volt.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.

Read more 👇

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023