Létrejött a megegyezés a kosaras világszövetség és az Euroliga között

Mérföldkőnek számító megegyezésre jutott a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) és az európai csúcsligának számító Euroliga.

A FIBA szűkszavú tájékoztatása szerint az eddig szembenálló két szervezet a 2023/2024-es szezonban összehangolja a klubok és a válogatottak versenynaptárát. A nemzeti csapatok mérkőzései így ezentúl nem ütköznek az Euroligában és az Eurokupában érdekelt csapatok programjával, így az ezekben szereplő játékosok a válogatottak rendelkezésére állhatnak idény közben is.

Az Euroliga-címvédő Real Madridtól nemrég távozott magyar kosaras, Hanga Ádám többször is euroligás klubkötelezettségei miatt nem állhatott a válogatott rendelkezésére vb- és Eb-selejtezőkön.

A kontinentális elitklubok versengése 1958-ban indult a FIBA égisze alatt, majd 2000-ben létrejött a megreformált Euroliga – illetve a „másodosztályának” tekintett Eurokupa –, s ez a csoport kivált a FIBA-ból. A világszervezet Európa Kupa néven fogta össze a megmaradt klubokat, létezett egy ideig Szuproliga és Eurochallenge Kupa is, mígnem 2016-ban életre hívta a Bajnokok Ligáját.

Jelenleg a „szakadár” Euroleague Basketball szervezi az Euroligát és az Eurokupát, míg a FIBA a BL-t és az Európa Kupát. Az egyesületeket megosztotta a szervezetek rivalizálása, a FIBA az Európa-bajnokságról való kizárással is fenyegette azokat a tagszövetségeket, amelyek a vetélytárshoz neveznek be klubokat, de ez a viszály most rendeződni látszik.

A 18 csapatos Euroliga mára már az NBA-hez hasonló zárt liga, amely független az egyes országok nemzeti bajnokságától – azaz nem a bajnokokat vonultatja fel -, a résztvevők többéves licenceket kapnak, és jól jövedelmező szerződésekkel ösztönzik őket a bentmaradásra.