Micsoda hír! A Lazio megegyezhetett Kerkezzel

Az olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Lazio Fabrizio Romano, olasz újságíró értesülései szerint megegyezett a személyes feltételekről a magyar válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal – írta az nso.hu.

A jövő héten megegyezhet egymással a Lazio és az AZ Alkmaar Kerkez Milos átigazolásáról – jelenti Twitteren Fabrizio Romano, olasz újságíró. Arról is beszámolt, hogy a magyar balhátvéd és az olasz klub a személyes feltételekről és a szerződés részleteiről már mindenben megállapodott egymással és csak a két klub egyezségére kell várni.

Lazio have agreed personal terms and all details of the contract for Milos Kerkez as new left back. 🚨🔵🦅

Kerkez has accepted Lazio as next club while negotiation with AZ will continue next week to get it done.

Milos won’t join Benfica as they’ll sign Jurasek on €15m deal. pic.twitter.com/gW83rAC2Pl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023