Forma–1: Verstappen a Brit Nagydíjon is legyőzhetetlen volt

A 25 éves holland pilótának ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 43. futamgyőzelme, a mostani idényben sorozatban a hatodik.

Verstappen mögött a hazai közönség előtt szereplő Lando Norris, a McLaren versenyzője ért célba másodikként, míg a szintén brit Lewis Hamilton, a Mercedes hétszeres világbajnoka harmadikként.

Verstappen az összetettben 99 pontos előnnyel áll az élen csapattársa, a Brit Nagydíjon hatodikként végző mexikói Sergio Pérez előtt.

A rajtot Norris parádésan kapta el és az első kanyarban sikerült megelőznie az élről induló Verstappent, akinek a második helye is veszélybe került egy pillanatra, de Oscar Piastri (McLaren) nem tudott elmenni a holland vb-címvédő mellett. Az első kör végén így a dobogós helyeken Norris, Verstappen, Piastri volt a sorrend, viszont az ötödik körben Verstappen megtámadta és meg is előzte Norrist, ezzel átvette a vezetést.

MAX VERSTAPPEN WINS THE 2023 BRITISH GRAND PRIX FOR HIS 6TH CONSECUTIVE WIN

He has finally broke the stroke of bad luck at Silverstone pic.twitter.com/YxF6hV8m7D

— RBR Daily (@RBR_Daily) July 9, 2023