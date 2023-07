„Tudni kell túllépni a holtpontokon” – hazatért Varga Csaba, a legeredményesebb magyar magashegyi mászó

Hazatért Varga Csaba hegymászó, aki serpák és pótlólagos oxigén nélkül hódította meg a Nanga Parbat 8126 méteres csúcsát. A nagyváradi sportember gépe péntek délután landolt a Budapest Liszt Ferenc repülőtéren, ahol a Magyarországi Kárpát Egyesület, az őt támogató Hazajáró című műsor tagjai, valamint a sajtó képviselői fogadták. A hegymászó azt mondta: sikerét az idén elhunyt két mászótársa, Győrffy Ákos és Suhajda Szilárd emlékének ajánlja.

Baráti ölelés, szerencsehozó sör és villogó vakuk várták Varga Csaba hegymászót a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Hamar előkerült az a Nagyvárad feliratú zászló is, amit Csaba a világ 9. legmagasabb hegyére is magával vitt. A hegymászó azt mondja, bár már eltelt pár nap a csúcsra törés óta, most kezdi érezni, hogy véget ért az expedíció.

„Július 2-án sikerült megmászni a hegyet, onnantól kezdve egy nagy rohanás. Le a hegyről, onnan le Iszlámábádba, és onnan egyből ide. Lényegében még mindig magamon érzem, mintha most jönnék le a hegyről” – sorolta Varga Csaba.

„Ez a csúcs! 8125 méter! Nagyon nehéz volt”

– mondta Varga Csaba, aki bemutatta, hogy több mint 8 ezer méteres tengerszint feletti magasságban hogy fest a Nanga Parbat csúcsa.

A közmédia Hazajáró című műsorának közösségi oldalán jelent meg elsőként a csúcson készült felvétel. A videón is jól hallható a fáradtság Csaba hangján. A hegymászó azt mondja, az időjárás miatt nem tudott gyönyörködni a kilátásban.

Az emberi teljesítőképesség felső határán

„Amikor felértem a csúcsra nagyon rossz idő volt, illetve szép idő volt, csak nagyon fújt a szél, annyira nem tudtam kiélvezni a fenti létet, hogy gyönyörködjek a tájban” – idézte fel.

A nagyváradi hegymászó ismét emberfeletti teljesítményt nyújtott: oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül jutott fel a több mint 8000 méter magas hegyre.

Június hatodikán indult a Himalájába, és azt mondja, már megszokta az ezzel járó holtpontokat. „Nagyon sok ilyen holtpont volt az egyhónapos expedíció alatt, de tudni kell hogy túllépni, és hát már megszoktam. Van tapasztalatom, lelki téren is át tudom tenni magamat rajtuk” – részletezte a hegymászó.

A Nanga Parbat a világ kilencedik legmagasabb hegye. Varga ezenkívül még további öt sikeres nyolcezres mászást tudhat maga mögött, közöttük 2014-ben a 8051 méteres Broad Peaket, 2017-ben pedig a 8163 méteres Manaszlut is megmászta. Legutóbb 2021-ben pedig a Dhaulagirit, a világ hetedik legmagasabb hegycsúcsát érte el.

Csaba mindegyik útját oxigénpalack és serpák nélkül teljesítette.

„A legnehezebb része egy ilyen expedíciónak a csúcs támadása, amikor vagy nagyon hideg van, vagy nagyon kimerült az ember” – hangsúlyozta Varga Csaba, aki hat sikeres nyolcezer méter feletti csúcsmászással minden idők legeredményesebb magyar magashegyi expedíciósa.

Kiemelt kép forrása: MTI/Kovács Tamás