Emberére talált a Red Bull: Sainz csak centikkel maradt el Verstappentől Silverstone-ban

Verstappen, aki az első edzésen szintén a leggyorsabb volt, megőrizte impozáns formáját: a holland világbajnoki címvédő péntek délután fél másodpercet javított az FP1-es legjobb idején.

Szakemberek szerint azonban a Ferrari csak az edzéseken, az úgynevezett egykörös tempóban méltó ellenfele a Red Boll-Hondának Silverstone-ban, a holland világbajnok a versenytempó és a gumifelhasználás tekintetében külön ligában autózik.

Last 2 minutes, is it going to stay like this or is someone going to do a faster lap? 👀 #BritishGP pic.twitter.com/mnDqEYAY4C

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 7, 2023