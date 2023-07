Atlétikai vb: a bemelegítőpálya is elkészült

Elkészült a Nemzeti Atlétikai Központ edzőközpontja, mely az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság egyik kulcshelyszíne lesz.

A szervezők csütörtöki közleménye szerint a komplexum edzőközpontja a világbajnokság alatt bemelegítő- és edzőpályaként funkcionál, és ide érkeznek majd meg a sportolók, több mint 200 ország 2000-nél is több atlétája, valamint kísérőik, az edzők, gyúrók, segítők.

„A Csepel északi csücskében megépült pályán az atlétika szuperhősei tökéletes helyszínen, a sportág legmodernebb követelményeinek megfelelő körülmények között edzhetnek és készülhetnek majd. Időmérő helyiség, öltözők, irodák, sportszerraktár és egy néhány száz fős lelátó is része a bemelegítőpályának. Itt kapott helyet az a 150 méter hosszú emelkedő is, amely fontos helyszíne lesz a sprinterek felkészülésének” – áll a közleményben, mely szerint a vb alatt az indulókat a bemelegítés után elektromos kocsikkal viszik át az edzőpályáról a gyalogos-kerékpáros hídon a versenyek helyszínéül szolgáló stadionba.

Az edzőközpont legnagyobb különlegességei a világviszonylatban is ritkaságnak számító, télen-nyáron használható fedett dobókörök, ahonnan a kalapácsvetők és diszkoszvetők is ki tudják dobni a szerüket a nyitott füves területekre, melyek ráadásul a futópályán kívül találhatók, nem pedig a 400 méteres körön belül. A dobókörök és a gerelyhajító nekifutók több irányban is használhatók az aktuális szélviszonyoknak megfelelően.

Az edzőközpontot elsőként azok a hazai versenyzők próbálhatják ki, akik a stadion vb-t megelőző első versenyén, a 128. országos bajnokságon vesznek részt pénteken és szombaton.

A közlemény kitért arra is, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ „Kelet-Közép-Európa legmodernebb atlétikai létesítménye. A korábban szennyező ipari tevékenységtől sújtott, barnamezős beruházással átformált terület egy ideiglenes lelátókkal 35 ezer fő befogadására alkalmas stadionból, annak fás-zöld szabadidőparkjából, egy Ferencvárost Csepellel összekötő gyalogos-kerékpáros hídból, valamint a most elkészült atlétikai edzőközpontból áll”.

Kiemelt kép: Az augusztusi atlétikai világbajnokságnak otthont adó új létesítmény, a budapesti Nemzeti Atlétikai Központ 2023. június 15-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)