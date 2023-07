Jürgen Klopp magasztalta Szoboszlait: Ő a jelen és a jövő igazolása

Szoboszlai Dominikot vasárnap délután hivatalosan is bejelentette új labdarúgócsapata, az angol Premier League-ben szereplő Liverpool. A transzfert követően a vörösök menedzsere, Jürgen Klopp nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának.

„Először is köszöntöm Dominikot a Liverpoolnál. Tudom, hogy mennyire izgatott amiatt, hogy itt lehet velünk, de fontos, hogy megértse, hogy mi is legalább annyira izgatottak vagyunk őmiatta” – kezdte nyilatkozatát Szoboszlai Dominik leigazolásáról a Liverpool menedzsere, aki elmondta, már akkor is látta a magyar középpályásban a potenciált, amikor a Salzburg ellen játszottak a Bajnokok Ligájában.

A német szakember kiemelte, hatalmas pozitívum, hogy már ilyen fiatalon a magyar válogatott csapatkapitánya lett.

„Nincs rajta nyomás. Még mindig nagyon fiatal játékos, sokat tud fejlődni, ami azt jelenti, türelmesnek kell lennünk. Szerencsére vannak szurkolók, akik megértik ezt a folyamatot. Elég időt és teret fogok adni neki, hogy kibontakozzon a tehetsége a csapatban.”

Klopp köszönetet mondott mindenkinek, aki segédkezett a transzfer létrejöttében. A magyar válogatott középpályást 70 millió euróért vette meg az RB Leipzigtől a Liverpool, ahol öt évre, 2028-ig írt alá.

„Szoboszlai a jelen és a jövő igazolása” – zárta mondandóját a Liverpool mestere.

Forrás: m4sport.hu