Hivatalos! Az olaszok nagy reménysége Angliában folytatja

A 14-szeres olasz válogatott játékos 2028-ig szóló szerződést írt alá, s bár a klub nem közölte a vételárát, brit sajtóinformációk szerint 70 millió eurót (26,1 milliárd forint) fizettek érte.

A Newcastle sajtóhírek szerint a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik iránt is érdeklődött, a 22 éves középpályás viszont vasárnap a Liverpoolhoz írt alá.

A 23 esztendős Tonali ezzel az átigazolással minden idők legdrágább olasz futballistája lett. Az AC Milan sem kapott még korábban ekkora összeget egyetlen játékosáért sem, a házi rekordlistát eddig a brazil Kaká vezette, akiért 2009-ben 68 millió eurót fizetett a Real Madrid.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo

— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023