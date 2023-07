Öt bronzérem és három döntős a kick-boxosoknál

Öt magyar versenyző kikapott a kick-boxosok szombati elődöntő mérkőzésein, így bronzérmesként zártak, hárman viszont bejutottak a vasárnapi fináléba a krakkói központú Európa Játékokon.

A pointfighting kategóriában Veres Richárd (63 kilogramm), Török Szonja Hajnalka (50) és Kondár Anna (70) állhatott fel a dobogó legalsó fokára, míg Czégény Cintia (60) női full-contactban, Száraz Gergő (63) pedig férfi light-contactban szerzett bronzérmet szombaton Myslenicében.

Ligh-contactban a 79 kilós Fésű Lajos egyhangú pontozással jutott be a döntőbe, ahol a német Al Amin Rmadan lesz az ellenfele. A pointfighting kategória fináléjában két magyar is tatamira lép vasárnap, a férfiaknál Bálint Martin (74), a nőknél pedig Busa Andrea (60) lesz érdekelt.

Bálint Martin az ír Nathan Taittel, Busa Gabriella az olasz Francesca Cecivel küzd meg az aranyéremért.

„Életünkben először fordul elő, hogy a magyar olimpiai csapat tagjai lehetünk, és ez egy nagyon nagy dolog számunkra” – mondta a Kossuth Rádiónak Galambos Péter, a hazai szövetség elnöke. – „Nagyon sok versenyzőnk kvalifikált, és így nemcsak a sportág, hanem a magyarok is meg tudják mutatni magukat.”

Galambos azt is elárulta, bízik abban, hogy a sportág EJ-n való bemutatkozása előny lehet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülésén, amelyen idén ősszel arról is szavaznak, hogy melyik sportág kerüljön be a 2028-as ötkarikás játékok programjára.