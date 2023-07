Cesc Fabregas bejelentette visszavonulását

A 36 éves középpályás közösségi oldalán jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással és a továbbiakban a Primavera del Como 1907 második csapatát fogja edzőként irányítani.

Fabregas a Barcelona utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd az Arsenalba igazolt, amellyel FA Kupát és Angol Szuperkupát nyert. Ezt követően 2011 és 2014 között Király Kupát, spanyol bajnokságot, klubvilágbajnokságot, Európai Szuperkupát és kétszer Spanyol Szuperkupa-sikert is ünnepelhetett a Barcelona játékosaként. Majd visszatért Angliába, a Chelsea együtteséhez, amellyel az Európa-ligában és kétszer a Premier League-ben is diadalmaskodott és elhódította az Angol Ligakupát is.

It is with great sadness that the time has come for me to hang up my playing boots.

From my first days at Barca, Arsenal, Barca again, Chelsea, Monaco and Como, I will treasure them all.

From lifting the World Cup, the Euros, to winning everything in England and Spain and… pic.twitter.com/Wuwj04WanB

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023