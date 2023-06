Ezüstérmes a Koleszár, Réti páros öttusa vegyes váltóban

Ezüstérmet nyert a Koleszár Mihály, Réti Kamilla páros vegyes váltóban a krakkói központú Európa Játékok öttusaversenyén, amely egyben Európa-bajnokság is.

Az egyéni kvalifikációt és elődöntőket követően a szokásoktól eltérően nem a férfi és női döntőt bonyolították le, hanem előrehozták a vegyes váltót, a két egyéni – és ezzel együtt csapat – finálét pedig majd szünnapot követően szombaton rendezik meg a lóállomány kímélése érdekében.

A csütörtöki versenyben 14 páros kezdett reggel a körvívással az AWF Sportközpontban azzal a tudattal, hogy eredményes pontgyűjtés jó alapot teremthet a kora délutáni folytatásra, amikor egymás után rövid szünetekkel zajlik a lovaglás, a bónuszvívás, az úszás és a lövészettel kombinált futás. A két magyar induló – aki az egyéni döntőről lemaradt – egyformán teljesített a pástokon, mindketten nyolc ellenfelüket győzték le és öttől kaptak ki, a 16/10-es összesített eredmény pedig első helyet ért a nyitószámban.

Hosszabb szünet után következett a lovaglás, melyben háromszáz pontból indultak a csapatok, ennyit lehetett szerezni az 1:26 perces limitidőn belüli hibátlan teljesítménnyel, vagyis azzal, ha rontás nélkül túljut mindkét váltótag a nyolc akadályon. Réti kezdett, szépen ment végig a pályán, majd Koleszárnak kellett komolyan dolgoznia a lovával, amely az utolsó akadálynál lehúzta a rudat. A szintidőn belüli lovaglás az egy veréssel hét hibaponttal járt, így a magyarok a 300-ból 293-at szereztek. Három váltó ment végig hiba nélkül, és a magyarral együtt négy egy veréssel.

Csakhamar az atlétikai pályán a lelátóval szemben felállított emelt páston volt jelenése a mezőnynek. A bónuszvívásban a magyarok utolsóként kerültek sorra, mivel megnyerték a körvívást. A svédekkel mérkőztek és alulmaradtak, mert Réti Marlena Jawaidtól, Koleszár pedig Daniel Steinbocktól kikapott, így nem szereztek pluszpontot. Ezzel együtt az élen álltak.

A 2×100 méteres úszást 2:01.50 perccel a tizedik helyen fejezték be, és a csehek pontszámban befogták őket. A bő élcsoport nagyon összesűrűsödött, a hatodik helyen álló britek hátránya is csak kilenc pont, azaz kilenc másodperc volt a zárószám rajtjánál.

A kombinált versenyben – melyben mindkét váltótagnak 3×600 métert kellett futnia két lövészettel megszakítva – Réti az élre állt és diktálta a tempót, de az első sorozatnál nagyon sokáig maradt a lőállásban, csak hatodikként indult a második körére. Második lövészete is lassú volt, bár kicsit azért jobb, így megint hatodikként hagyta el a lőállást, de nagy futással a harmadik kör végére visszakapaszkodott a harmadik helyre. Koleszár harmadikként, negyedikként érkezett az első lövészetére, párat hibázott, de így is negyedikként ment ki, és nem volt jelentős a hátránya az első háromhoz képest. A második lövészetet követően viszont már csak a cseh Martin Vlach futott előtte, aki meg is tudta őrizni előnyét. A magyarok a kombinált számban 12:15.90 perccel a hatodik legjobb eredményt érték el.

A harmadik helyen a britek végeztek.

Eredmények:

vegyes váltó:

1. Csehország (Martin Vlach, Karolina Krenkova) 1406 pont

2. Magyarország (Koleszár Mihály, Réti Kamilla) 1401

3. Nagy-Britannia (Samuel Curry, Jessica Warley) 1395

A szombati 18 fős egyéni finálékban magyar részről a nőknél Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Barta Luca, a férfiaknál pedig Bőhm Csaba és Szép Balázs szerepel. Mindkét döntőben nyolc olimpiai kvóta talál gazdára, azzal a megszorítással, hogy egy nemzetből nemenként csak egy versenyző juthat kvalifikációhoz. A nőknél már biztos a magyar kvótaszerzés, mert nyolc ország képviselői kerültek be a fináléba.