Rossz nézni a videót: a magyar triatlonosok belekeveredtek egy csúnya bukásba

A kerékpáros résztáv utolsó 1000 méterén mindhárom magyar versenyző belekeveredett egy bukásba, ennek következményeként valamivel később Dévaynak fel is kellett adnia a további küzdelmet.

Kiss Gergely a 23., Dobi Gergő pedig a 24. helyen végzett a krakkói Európa Játékok férfi egyéni triatlonversenyében szerdán.

Az 58 fős mezőny harmadik magyar indulója, Dévay Zsombor kerékpározás közben belekeveredett egy bukásba, melyet kisebb horzsolásokkal és zúzódással megúszott, ám emiatt nem tudta befejezni a versenyt.

Győzött a norvég Vetle Bergsvik Thorn 1:46:50 órás idővel, míg másodikként az izraeli Shachar Sagiv (1:46:51 ó), harmadikként pedig a svájci Adrien Briffod (1:46:52) zárt.

Kiss és Dobi az 1500 méter úszás során végig az élmezőnyben tempózott a krakkói Nova Huta-tóban, majd a harmadik és negyedik helyen váltott kerékpárra. Dévay a 21. pozíciót foglalta el a 1,5 kilométernyi úszást követően, így nem az élbolyban kezdte meg a kerékpározást.

A 40 kilométeres tekerés elején Dobi az élre állt, ám a folytatásban a riválisok közül sokan egyre feljebb jöttek, Dévay pedig hamarosan honfitársait is utolérte, 20 kilométernél ő a 20. helyen haladt, míg Dobi 19., Kiss pedig 28. volt. A kerékpározás közben az eső is cseperegni kezdett Krakkóban, az első bolyhoz Dévay és Dobi volt közel, Kiss viszont egyre jobban leszakadt, féltávnál már 30 másodperc volt a hátránya.

A tó körül kialakított nyolckörös biciklis táv második felének elején Dévay megpróbált minél előrébb helyezkedni az első bolyban, melynek végén Dobi nem szakadt le, és tartotta a tempót a többiekkel. Három körrel a kerékpározás vége előtt Dobi is előrébb tekert, miközben a második boly – melyben Kiss is haladt – egyre közelebb ért az élmezőnyhöz. Az utolsó 10 kilométerre összeért a két boly, így nagyjából 40 versenyző néhány másodperces különbséggel követte egymást a következő váltásig, amikor a kerékpároktól „megszabadultak” a sportolók és futócipőt húztak a hátralévő 10 kilométerre, amely négy kört jelentett a kialakított pályán. A kerékpáros résztáv utolsó 1000 méterén mindhárom magyar versenyző belekeveredett egy bukásba, ennek következményeként valamivel később Dévaynak fel is kellett adnia a további küzdelmet.

A biciklizés végeztével az állva maradt magyarok közül Dobi a 31. helyezettként váltott futásra, míg Kiss a 35. pozícióban folytatta a viadalt. Mindkét magyar igyekezett feljebb jönni a hátralévő körökben, s ez valamelyest sikerült is nekik, végül Kiss 1:48:58 órás időeredménnyel ért célba közvetlenül Dobi előtt, aki 1:49:06 óra alatt teljesítette a távot.

