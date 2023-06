Európa Játékok: Aranyéremért harcol két női öttusázónk

Barta Luca után Gulyás Michelle és Guzi Blanka is döntőbe jutott kedden a krakkói központú Európa Játékok női öttusaversenyében, és a finálé összetétele miatt biztossá vált a magyar olimpiai kvótaszerzés.

A B jelű elődöntős csoport 13 órakor kezdett a krakkói AWF Sportközpontban, továbbra is felhős időben. A hétfői körvívás egyik itt szereplő magyar öttusázónak sem sikerült, a stabil vívónak számító Gulyás „mínuszban zárt”, 17 győzelmet aratott és 18 vereséget szenvedett, emiatt az elődöntő rajtjánál nyolcadik volt. Guzi Blankának még nehezebb helyzetből kellett megpróbálnia felkapaszkodni, mivel 10 sikeres asszó mellett 25 vereséget könyvelt el, így az utolsó helyen állt, miközben az első kilenc pozíció ért döntőt.

A 18 versenyző bónuszvívással kezdett Guzi lépett először pástra a francia Jessie Gomesse-szel szemben, és vereséget szenvedett, így nem szerzett pontot. A mezőny közepén következett a tavaly világbajnoki ezüst- és Eb-bronzérmes Gulyás, aki előbb legyőzte a francia Rebecca Castaudit, majd kikapott a Londonban olimpiai bajnok, Tokióban ezüstérmes litván Laura Asadauskaitétől. A két pontot francia ellenfelével szemben úgy gyűjtötte be, hogy előbb ellenfelének jelzett találatot a gép, de mivel földet szúrt, folytatódott az asszó, a maradék három másodperc pedig elég volt a magyar öttusázónak, hogy tust adjon.

Kapcsolódó tartalom

Az uszodában Gulyás teljesített a legjobban, 2:09.51 perccel csapott a célba, ezzel összesítésben a harmadik helyen állt a kombinált szám előtt. Guzi 2:15.14-gyel a negyedik időt úszta 200 méteren, így javított a helyzetén, 16. volt a lövészetekkel megszakított 5×600 méteres futás előtt, de a még továbbjutó kilencedikhez képet 24 ponttal állt hátrébb. Gulyás az első lövészetben ötöt hibázott, így is maradt azonban a közvetlen élcsoportban, majd végig az első-második helyen futott és az utolsó körben a tempóból visszavéve másodikként ért célba. Guzi fokozatosan zárkózott fel, a harmadik lövészete után már kilencedik volt, a célban pedig hatodik. A kombinált számban övé volt a legjobb teljesítmény.

Gulyás Michelle az MTI-nek azt mondta, a kevésbé sikerült vívása „teljesen megváltoztatta” a hozzáállását a keddi versenyhez.

„Rég volt már ilyen, hogy mínuszt vívtam volna. Teljesen máshogy kellett ehhez a naphoz hozzáállnom, nem tudtam, hogy mennyire fogok tudni tartalékolni, mert erős kombinált számosok voltak a csoportomban. Szerencsémre összeségében jól lőttem, a többiek kevésbé, így futásban is tudtam tartalékolni” – mondta.

Kapcsolódó tartalom

Az első sorozat szerinte amiatt nem volt megfelelő, hogy az úszás hatása akkor még érződött. A medencében az utóbbi időszak legjobb eredményét érte el, aminek kifejezetten örült.

„Az utóbbi időben eléggé visszaesett az úszásom, úgyhogy örültem, hogy ez is kezd egy kicsit visszaállni.”

„Nem szégyellem bevallani, hogy nagyon csalódott voltam a keddi vívás után” – kezdte nyilatkozatát Guzi Blanka, aki abban reménykedett, hogy az ugyancsak rosszul alakult selejtezős vívás után tud javítani. Mint mondta, ha kicsit pluszban vív, annak általában már nagyon örül.

„Tudtam, hogy fizikálisan jó állapotban vagyok, ezért is viselt meg ennyire, hogy a vívás miért sikerült így, mikor azt is jónak éreztem. Reménykedtem, hogy ami bennem van, azt ki tudom majd hozni” – folytatta.

Elismerte, hogy a keddi elődöntő kedvező kiemenetele kétséges volt, de most kapott egy új esélyt a döntőre, és az is pozitív a számára, hogy azon már a családja is itt lesz, Krakkóban.

„Kaptam egy lehetőséget, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az érmes pozíciók valamelyikét tűzzem ki magamnak, vagy a kvótát, hanem kicsit a mai verseny visszarázott abba, hogy élvezzem, amit csinálok, mert anélkül nem megy.”

Kapcsolódó tartalom

Korábban az A elődöntős csoportból Barta Luca stabil versenyzéssel a negyedik helyen jutott tovább. Késő délután a férfi elődöntősök körvívását rendezik. A 2×18-as mezőnyben ott van mind a négy magyar, Bőhm Csaba, Demeter Bence, Koleszár Mihály és Szép Balázs.

Az érmekért egyéniben – és ezzel együtt csapatban – majd szombaton küzdenek a versenyben maradók mindkét nemben.

Az öttusázók számára komoly tétje van az Európa Játékok keretében zajló Európa-bajnokságnak, mert az egyéni versenyben a férfiaknál és a nőknél is nyolc olimpiai kvóta talál gazdára, azzal a megszorítással, hogy egy nemzetből nemenként csak egy versenyző juthat kvalifikációhoz. Mivel a nőknél nyolc ország képviselői kerültek be a fináléba, biztossá vált a magyar kvótaszerzés.

A csapatverseny majd a magyarok, a litvánok, a britek és a németek között dől el, mert ez a négy nemzet szerepel három versenyzővel a fináléban.

Kiemelt kép: Gulyás Michelle a a krakkói Európa Játékokon. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)