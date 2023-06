Hatodik a magyar szinkronúszó csapat az Európa Játékokon

Kiváló gyakorlattal, a főbb elemeket hibátlanul bemutatva szerepelt a magyar válogatott, így a hatodik helyet szerezte meg az akrobatikus csapat fináléban az Európa Játékok Oswiecimben zajló szinkronúszó Európa-bajnokságán.

A szombat délelőtti döntőben hét nyolcfős csapat szerepelt. Az akrobatikus számban a hangsúly az ugrásokon és az emeléseken van, az átkötő elemeket külön nem pontozzák, csak az előadás színvonalának értékelésénél játszik szerepet.

Előzetesen még a magyar küldöttség tagjai sem igazán tudták, milyen pontszámra lehet esélye a nyolcasnak. Legalábbis a csapat két kimaradója, Czinder-Galli Hanga Julianna és Veréb Elina, valamint a délutáni páros szabadprogram döntője előtt álló Barbócz Blanka és Bastianelli Angelika sem mert ilyen jellegű jóslásokba bocsátkozni, mert – mint mondták – az idénre teljesen új pontozási rendszert vezettek be a sportágban, ráadásul a magyarok vadonatúj kűrrel érkeztek az Eb-EJ-re, amit most mutattak be először nemzetközi porondon. Persze, azért volt olyan cél, amit mindannyian pontosan meg tudtak nevezni:

„A portugálok a legnagyobb ellenfeleink, őket kell megelőznünk” – hangzott mind a négyüktől a feladat.

A döntőt éppen a nagy rivális kezdte és a portugálok gyakorlata a szinkronúszásban járatlanok számára is szemet szúróan pontatlanra sikeredett, ráadásul a döntő fontosságú emelésekben és ugrásokban is nem egyszer hibáztak. A kűrjükre végül 155,8400 pontot kaptak.

A folytatásban a favorit ukránok szemet gyönyörködtető produkciója és a szintén kiemelkedő képességű, ám ezúttal bántó hibákat elkövető izraeliek következtek, majd a magyar nyolcas lépett színre.

A Fábos Léna Dalma, Götz Lilien, Hungler Szabina Mercédesz, Kecskés Kira Olimpia, Márialigeti Réka, Szórát Léna, Taksonyi Blanka, Uy Roxána Mercédesz összeállítású együttes a kötelező széles mosollyal jelent meg a dobogón, majd tetszetős felvezetés után ugrott a vízbe, pozícióba állt és felcsendült a kísérő zene. A lelátón a csapattársaik feszülten, de végig hangos buzdítással adtak erőt a medencében lévőknek, akik már az első mozdulatoktól magabiztosnak tűntek, a kűr során pedig végig szinte teljes szinkronban mozogtak. Egy-egy emelés és ugrás előtt Barbócz Blankáék szinte a lélegzetüket is visszafojtották, ám szerencsére csak ők izgultak, a vízben Fábosék koncentráltak voltak, az emeléseik magasak és pontosak, és az ugrásoknak így megvolt a magassága. A csapat mind a hét kötelező elemet teljesítette, az átkötések során megnyerően úszott, így az utolsó taktusok felcsendülését és a zárómozdulatokat követően a csapat tagjai őszinte mosollyal integettek a lelátó felé, és már a medencében megölelték egymást.

A parton Árkovics Petra szövetségi kapitány és Karsai Zsófia edző is boldogan fogadta a tanítványokat, akik 168,2534 pontot kaptak a zsűritől és ezzel fölényesen megelőzték Portugáliát, a végelszámolásnál pedig Nagy-Britanniától (168,6533 pont) is csak egy hajszállal kaptak ki.

„Teljesen elégedett vagyok, nagyon örülünk” – kezdte értékelését az MTI-nek a szövetségi kapitány. „A tavalyi világbajnokság óta kicserélődött a csapat és ez volt az első nemzetközi versenyünk, amin meg tudtuk mutatni, hogy mire készültünk a teljes szezon alatt. Az összes emelést, azt a hetet, amit előír a szabály, a lányok bemutatták, ezért meg is kapták azt a nehézségi pontszámot, amit Karsai Zsófival felírtunk az edzőkártyára a bíróknak. Ennek nagyon örültünk, mert ez a kűr rizikós, ez a versenyszám nagyon rizikós, ezeket az emeléseket, ugrásokat megcsinálni nem egyszerű feladat.”

A versenyt némi meglepetésre végül a francia nyolcas nyerte meg Ukrajna és a mezőny egyetlen férfi műúszóját felvonultató Olaszország előtt.

Eredmények, szinkronúszó akrobatikus csapat, Európa-bajnok:

1. Franciaország 214,2833 pont

2. Ukrajna 208,98

3. Olaszország 201,99

…6. Magyarország (Fábos Léna Dalma, Götz Lilien, Hungler Szabina Mercédesz, Kecskés Kira Olimpia, Márialigeti Réka, Julianna, Szórát Léna, Taksonyi Blanka, Uy Roxána Mercédesz) 168,2534

később:

páros szabadprogram döntő (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 17.00