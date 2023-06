Magyarok tervezték a világ legjobb vízipóló-labdáját

Amerikában nyert rangos díjat az a magyar dizájnerek által tervezett vízipóló-labda, amely hamarosan a World Aquatics (FINA) vízilabda-világbajnokságán is bevetnek a japán Fukuokában.

A nem mindennapi labdát a japán Mikasa cég rendelte meg a magyar dizájnercsapattól, akiket számos tervező közül választottak ki és akik a japán dizájnereket is maguk mögé utasították a grafikájukkal. A Mikasa elnök-vezérigazgatója, Juji Szaeki nemes egyszerűséggel így mutatta be az új labdát: „Ez messze a legjobb vízipóló-labda, amit valaha alkottunk.”

„A győztes terv Láng Kristóf nevéhez fűződik, az elkészítése során pedig számos dologra kellett ügyelnünk, aminek a végén egy gömbre illeszthető tökéletes dizájnná kellett összeállnia. A labdát ugyanis az alapoktól elkezdve kellett újratervezni, és olyan színeket és grafikát kellett alkalmazni, ami kontrasztos, vibráló és dinamikus, hogy a víz alatt is jól kivehető és könnyen megtalálható legyen a játékosok számára” – magyarázta a Graphasel Design Studio art direktora, Ördögh László.

A dizájner csapat győztes projektjét hosszas tervezés előzte meg, amelynek során a labdát a magyar klubcsapatok is tesztelték játék közben. A vízipóló-meccsek alatt is jelesre vizsgázott az új csodalabda, amelyet hamarosan a japánban megrendezendő vízilabda-világbajnokságon is adogatnak majd a válogatott csapatok. A magyar stúdió számára azonban nem csak az jelent hatalmas elismerést, hogy a japán gigacég velük terveztette meg minden idők eddigi legjobb vízipóló-labdáját, de a magyar dizájn egy rangos amerikai díjat is kapott a közelmúltban: a New York Product Design Awards 2023-as díjkiosztóján lett aranyérmes a hazai csapat terve – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Amerika ugyan nem számít dizájn-nagyhatalomnak, a sportdizájnnak azonban hatalmas múltja van, ezért is nagy megtiszteltetés ez az elismerés számunkra. Az azonban legalább ilyen szívet melengető büszkeség, amikor a vízilabda-csapatok sikerét látjuk és egy kicsit mi is a győzelmeik részévé válhatunk a dizájnunknak köszönhetően” – tette hozzá Drozsnyik Dávid, a Graphasel Design Studio vezetője.

Számos rangos nemzetközi elismeréssel díjazták a stúdiót

A magyar dizájner stúdió az amerikai elismerés mellett számos nemzetközi díjat elnyert már és több sporttal kapcsolatos projektben is bizonyítottak: többek között a 2017-es és 2022-es Vizes vb arculatát is a csapat tervezte. A magyar cég többek között hétszer nyerte el a dizájnvilág egyik legrangosabb nemzetközi elismerését, a Red Dot-ot. A stúdió ráadásul külföldről is egyre több megkeresést kap.

„Nemrég keresett meg minket ismét a Mikasa, hogy a labdát bemutató 3D-animációt is küldjük el nekik, amit mi készítettünk, hogy használhassák a világbajnokságon. Hatalmas érzés, hogy a világ bármely pontján megvehető az általunk tervezett vizipóló-labda és nagyon örülünk, amikor használat közben látjuk. Legutóbb az olasz vízilabda-csapatról kaptunk fotókat meccs közben, ennek mindig nagyon örülünk” – tette hozzá az art direktor.