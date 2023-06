Öt éve ezen a napon nevezték ki Marco Rossit a magyar válogatott szövetségi kapitányának. Az olasz szakember kedden a Litvánia ellen szeretné győzelemmel ünnepelni ezt az évfordulót. A magyar csapat hazai pályán folytatja az Európa-bajnoki selejtező csoportját, amelynek második helyén áll jelenleg. Marco Rossi pedig a találkozót megelőző a sajtótájékoztatón elmondta: legalább három helyen szeretne változtatni a Montenegró elleni kezdőcsapaton – hangzott el az M1 Sport híradójában.

Marco Rossi: Kötelező a győzelem kedd este Litvánia ellen

„A keddi mérkőzést meg kell nyernünk! Ezt én is kötelezőnek érzem, hiszen a selejtezők kezdete óta mondtuk, hogy a célunk az egyenes ági kijutás az Európa-bajnokságra, úgyhogy mindenképpen itthon akarjuk tartani a 3 pontot Litvánia ellen, de emellett persze szeretnénk szép futballt játszani, hogy a szurkolóink büszkék legyenek ránk” – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Hozzátette: „A litván válogatottnak három találkozó óta van új edzője. Igyekeztünk alaposan megnézni az ő munkásságát és, mint minden ellenfelet a litvánokat is tiszteljük.”

„Igyekeztünk minden részletéből felkészülni a litván csapatnak. Ami az erényeiket illeti: képesek sokáig irányítani a mecset és például 70 percen keresztül állták a sarat Bulgária ellen is. Végül pedig egy pontot szereztek is a bolgárok ellen. Szeretném kiemelni, hogy nem lesz egyszerű ez a mérkőzés. Nem vagyunk sztárok, hanem inkább sok fiatallal dolgozunk együtt és ahhoz, hogy jó teljesítményünk legyen ahhoz az első perctől a 100 százalékot kell adni” – fogalmazott a szakember.

„Nem lehet most nekünk csak a védekezésre összpontosítani, hanem most a támadásra is kell. Láttuk, hogy Montenegró ellen nem voltunk benne jó. Volt amikor túl könnyen átengedtük a labdát az ellenfélnek és ők birtokolták. és volt két-három ki nem kényszerített hibánk is. De összességében a második félidőben jól játszottunk az előző meccsen és ki kell emelni Dibusz, a kapusunk teljesítményét” – hangsúlyozta.

„Elgondolkoztunk néhány változáson, de nem azért mert elégedetlen lettem volna valaki játékával az előző kezdőcsapatban. Ahogy a lefújás utáni interjúban is elmondtam, hogy sokan rossz napot fogtak ki legutóbb, kivéve Dibuszt. Szóval, ha változtatok a kezdőcsapaton akkor nem azért teszem, mert valakivel nem lennék elégedett. Egyszerűen egy más mérkőzésre készülünk és friss játékosokat is kilehet próbálni majd Litvánia ellen. Összegezve legalább három poszton fogok szerintem cserélni ” – zárta a szövetségi kapitány.

Szalai Attila a litvánok elleni sajtótájékoztatón pedig elmondta: a múltkorinál jobb támadójátékra lesz szükségük a Litvánia elleni pontszerzéshez. Hozzátette, hogy mindenre felkészültek és nem számítanak egyszerű mérkőzésre.