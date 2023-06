Forma–1: Az FIA az éj leple alatt alaposan átrendezte a rajtfelállást

Mozgalmas estéje volt Kanadában az FIA versenybíróságának: egy sor feltartásos esetet és Nico Hülkenberg piros zászlós incidensét is vizsgálniuk kellett. Carlos Sainz 3 rajthelyes büntetését még magyar idő szerint viszonylag korán kiszabták, ám késő éjjel további három büntetés következett, ami teljesen átformálta a rajtrácsot.

A legnagyobb horderejű ítélet Hülkenberg esetében született. A Haas versenyzője második lett az esős időmérőn, ám nem sokáig ünnepelhetett, hiszen az FIA piros zászlós kihágásért idézte be, majd 3 rajthelyes büntetéssel sújtotta.

Megbüntették a Sainzot a rá eltiltást követelő Gasly feltartásáért Megbüntették Carlos Sainzot, aki az általa feltartott Pierre Gasly szerint nemcsak a napját tette tönkre, de mindkettejüket veszélybe is sodorta. A ferraris ezzel kicsúszik a legjobb tízből a rajtrácson.

A vétsége nem az volt, hogy piros zászló alatt futotta a gyorskörét, hiszen a vonalon már a jelzés előtt áthaladt. A körét követően viszont nem tartotta magát a piros zászló esetében előírt minimumidőhöz. „A versenyző befejezte a leggyorsabb körét, és elkezdett egy újabb gyorskört. Az első kanyarban volt, amikor kiadták a piros zászlós jelzést, ám azon a ponton már 1,5 másodperccel a deltaideje felett volt. Azt mondta, rendkívül nehéz volt a deltaidő alá kerülnie a következő szektorban. És azt is elismerte, hogy volt némi kavarodás a fülhallgatójában elhangzó sípoló jelzések miatt, ezért egy ponton azt gondolta, hogy túlságosan lassan meg” – állt az FIA ítéletében.

Ezzel arra utaltak, hogy Hülkenberg és a versenymérnöke eleinte nem tudott megegyezni arról, pozitív vagy negatív tartományban kéne-e lenniük a deltaidőhöz képest. A mérnök pozitívat kért, Hülkenberg a sípolások miatt elsőre nem értette, mit kéne tennie, majd elbizonytalanodott, és azt gondolta, nem túl gyors, hanem inkább túl lassú a tempója.

Az FIA Esteban Ocon telemetriai adataival is összevetette Hülkenberg adatait, és enyhítő körülménynek ítélte, hogy Hülkenberga kör további részében már a franciáéhoz hasonló tempóval haladt.

Nico Hülkenberg (Fotó: XPB)

„Ennek ellenére a szabályzat egyértelmű, és miközben nem merült fel kétség, hogy a versenyző veszélyesen vagy nem biztonságosan vezetett, ettől még szabálysértés történt, és büntetést kell kiszabni. ”

„A piros zászlónál történő lassítás elmulasztásánál általában 10 rajthelyes büntetés jár, ám az enyhítő körülmények miatt egy enyhébb büntetés a megfelelő.”

„Megjegyezzük, hogy a szabály arra szolgál, hogy egy autó ne menjen gyorsan a piros zászlós helyzetekben, és ennél az esetnél nincs rá bizonyíték, hogy a tempó túlzó volt. Jelezzük, hogy a versenyzőnek jobban meg kell ismernie a deltajelzések gyakorlati oldalát” – fűzte még hozzá az FIA.

Hülkenberg a 2.-ról az 5. pozícióba kerül a rajtrácson, Fernando Alonso előrelép a második rajthelyre, Lewis Hamilton és George Russell pedig a második sorba.

Cunoda három másodperccel lassabb gyorskörön

Változások ugyanakkor hátrébb is történtek. Cunoda Juki ellen két feltartásos eset kapcsán is vizsgálat indult. Míg Charles Leclerc 13-as kanyarban történt hátráltatásánál az FIA megállapította, hogy a japán egy másik autó miatt volt kénytelen lassítani, és emiatt nem jár neki büntetés, Nico Hülkenberg későbbi feltartásáért őt is 3 rajthellyel sorolták hátra.

Cunoda Juki (Fotó: XPB)

„A 27-es és a 22-es autó egyaránt gyorskörön voltak, elöl a 22-es autóval. A 27-es közeledett a 22-eshez a 10-es kanyar felé tartva, a 22-es szélesre futott, majd a 27-es autó elé tért vissza a pályára.”

„A 22-es autó vezetője úgy vélte, még mindig gyorskörön van, noha akkor már 3 másodperccel lassabb volt az előző körénél. Megítélésünk szerint a 22-es autó feleslegesen tartotta fel a 27-es autót, és a 10-es kanyarban történt kicsúszása után félbeszakíthatta volna a körét, és letérhetett volna a versenyívről, elkerülve ezzel a feltartást”

– indokolta a büntetést az FIA.

Az Alpha Tauri versenyzője a 16. helyet vesztette el, és a 19. pozícióba kerül a rajtrácson.

Stroll és a száraz ív esete

A harmadik (Sainzéval együtt negyedik) büntetés Lance Strollnak járt, szintén feltartásért. Az Aston Martin versenyzője jó barátjának, Esteban Oconnak állta útját – elmondása szerint azért, mert „nem volt választása”, a szárazabb versenyíven kellett maradnia a hideg lágy gumik miatt. „Ha nem tette volna, kicsúszott volna a víz miatt” – idézte Stroll érvelését az FIA.

Lance Stroll (Fotó: XPB)

„Ennek ellenére a csapata jelezte neki a 31-es autó közeledését, és meglátásunk szerint csökkenthette volna a tempóját a 7-es és 8-as kanyarok közötti egyenesben, és elengedhette volna a 31-es autót. Ennek következtében feleslegesen feltartotta a 31-es autót” – indokolta meg a bíróság, miért kellett büntetnie Strollt.

Az Aston Martin versenyzője ezzel a 13. helyét vesztette el és cseréli a 16. rajtkockára.