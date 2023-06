Alonso és Hamilton csatája fűszerezte meg Verstappen „vacsoráját” Kanadában

A 25 éves holland pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 41. futamgyőzelme, egyben a Red Bull istálló 100. F1-es sikere, Verstappen pedig 69 pontos előnnyel áll a vb-pontverseny élén.

Montréalban a második helyen a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzője végzett, a dobogó alsó fokára pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.

TOP 10 📊

Who’s taking home the points from Canada? Take a look! 👇#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rS7fJh6Kkh

— Formula 1 (@F1) June 18, 2023