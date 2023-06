Bejöttek Gera cseréi, Lisztes a Fradi után a válogatottban is felvette a góllövő cipőjét

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott Lisztes Krisztián 81. percben szerzett találatával 1-0-ra győzött a szlovák csapat vendégeként Nagyszombatban felkészülési mérkőzésen.

Gera Zoltán szövetségi edző a gól nélküli első félidő után, a 60. percben négy helyen is cserélt, ekkor állt be többek között Lisztes is, aki végül az összecsapás egyetlen gólját jegyezte.

A magyar U21-es válogatott már a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra fókuszál, amelynek selejtezői szeptemberben kezdődnek, a csapat a kazahok elleni hazai mérkőzéssel rajtol a sorozatban. Az első tétmeccs előtt még egy felkészülési találkozó vár a gárdára, amely hétfőn Izlandot fogadja a Bozsik Arénában.

Gera Zoltán szövetségi edző Kocsis Dominik, Tóth Milán és Vancsa Zalán személyében három támadóval küldte pályára csapatát, mögöttük Eördögh András, Kosznovszky Márk, Kovács Barnabás és Benczenleitner Barna kapott helyet, a védősort Szabó Alex, Iyinbor Patrick és Debreceni Ákos alkotta – olvasható az MLSZ oldalán.

A találkozó első helyzetét a 2. percben a hazaiak alakították ki, Hegyi Krisztiánnak kellett lábbal védenie. A mieink két Vancsa-lövéssel, és a kaput centikkel elkerülő Tóth Milán-szabadrúgással válaszoltak.

A folytatásban kiegyenlített volt a játék, Hegyinek be kellett mutatnia néhány védést, de igazán nagy szlovák helyzet nem alakult ki a kapunk előtt, gól nélküli állásnál ért véget a félidő.

A szünetben Gera Zoltán egyet cserélt, majd a 60. percben négy újabb változtatás következett magyar oldalon. A cserék lendületet hoztak a játékunkba, több ígéretes akciót is vezettünk, és közülük néhányat sikerült helyzettel befejeznünk. A szlovákoknak is voltak lehetőségeik, de Hegyi magabiztosan látta el a feladatát a kapuban.

A 82. percben megszereztük a vezetést: egy jobb oldali akció végén Eördögh passzolt középre, Lisztes Krisztián pedig 13 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).

A hajrában két-három további nagy helyzetünk is volt, de ezekből nem született gól, a mieink így egygólos győzelemmel zárták a találkozót.

Forrás: MLSZ

Válogatottunk hétfőn 19.15-től Izlandot fogadja a Bozsik Arénában. Ez lesz a csapat nyolcadik, egyben utolsó mérkőzése az Eb-selejtező sorozat szeptemberi rajta előtt. Az eddigi hét mérkőzéséből hatot megnyert Gera Zoltán együttese.

– Örülök, hogy győzelemmel zártuk a mérkőzést, a szlovákoknak ugyanis kimondottan erős válogatottjuk van, ami még értékesebbé teszi ezt a sikert. Voltak periódusok, amikor szervezetten, jól futballoztunk, de azért láttam hibákat is a játékunkban, amelyeket ki kell javítanunk az Eb-selejtezőkig. A második félidőben jól szálltak be a cserék, több nagy helyzetet is kidolgoztunk, és az egyikből sikerült megszereznünk a győztes gólt. A mérkőzés megmutatta, hogy miben kell még előrelépnünk a tétmérkőzésekig, bízom benne, hogy már hétfőn, az izlandiak ellen is sikerül javulnunk néhány játékelemben – mondta Gera Zoltán szövetségi edző.

Eredmény:

Szlovákia-Magyarország 0-1 (0-0)