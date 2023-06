Váratlan fordulat, Mbappé levélben döntött a jövőjéről

Bombahírt robbantottak hétfőn a francia lapok, miszerint a Paris Saint-Germain francia szárja, Kylian Mbappé hivatalos levélben tudatta a csapata vezetőségével, hogy nem kívánja meghosszabbítani szerződését.

A 24 éves klasszis 2022-ben kettő plusz egy évre szóló szerződést kötött a párizsiakkal, a hétfői fejlemény értelmében viszont jövő nyáron ingyen távozhat. Ezt klubja minden bizonnyal nem szeretné megvárni, így ha az üzleten pénzt akar keresni, kénytelen lesz eladni támadóját.

Bár korábban voltak nézeteltérések a klub és játékosa között, a francia bajnokcsapatnál mindeddig bíztak benne, hogy sikerül meggyőzni Mbappét a maradásról. A bejelentés meglepte a PSG vezetőit, szerintük ugyanis a hosszabbítási tárgyalások eddig pozitívan haladtak.

🚨 PSG have made clear to Kylian Mbappe they will seek to sell him this summer if he does not change his mind about a contract extension to 2025. [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/OM8EEZkO6a

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 13, 2023