Magyar fejlesztésű termékkel gyógyul Dzsudzsák Balázs

Különleges, magyar fejlesztésű étrend-kiegészítővel regenerálódik edzései után Dzsudzsák Balázs. A 109-szeres magyar válogatott labdarúgó hazánk egyik legsikeresebb sportolója, így kizárólag a legjobb készítményekkel fejleszti teljesítményét és védekezik a sportsérülések ellen. Egy héttel csuklóműtéte után már pályára is lépett és megkezdte sérült csontja erősítését egy speciális táplálékkiegészítővel.

Dzsudzsák Balázs még májusban szenvedett csuklótörést, amikor egy gólöröm közben kirohant a nézők elé, ám megcsúszott és elesett, aminek következtében eltört a csuklója.

„2016-ban is sikerült kisebb-nagyobb sérüléseket szereznem, most pedig egy nagyobbat. A csuklóm tört el, kaptam bele egy titánlemezt ami rögzíti a csontokat, ez benne is marad, nem kell kivenni. De még mindig azt mondom, jobb, hogy inkább ez történt, mint ha a lábammal lett volna bármi is” – mondta a Debrecen csapatkapitánya.

Balázs egy különleges, magyar fejlesztésű étrend-kiegészítő segítségével gyógyul, ami egy olyan termékcsalád része, melyet már egy ideje szed és ami a teljesítménye növeléséhez is hozzájárul. Külön érdekesség, hogy az óceáni gyöngyport tartalmazó készítményt ugyanannak a Dr. Magyar Mátyásnak a neve fémjelzi, aki évekkel ezelőtt a focista kulcscsonttörését is kezelte és aki nemcsak a terméket fejlesztő Seven Sekina nagykövete, de a cég társtulajdonosa is. A termékek alapja az óceáni gyöngypor, de a készítmények bioaktív kollagénpeptidet is tartalmaznak, amelyek segítenek a szervezetet a lehető legjobb formában tartani. A labdarúgó jó ideig tesztelte a termékcsalád egyes tagjait és kedvező hatásai miatt ma már a cég Body termékeinek arca lett.

„Nagy boldogság, hogy Balázs beállta termék mögé, hisz hiteles sportoló, akin látszik a futball szeretete, alázatos és gyakorlatilag mindazt képviseli, amit ebben a magyar fejlesztésű termékben megálmodtunk. Ráadásul mindenek előtt megkértük, hogy próbálja ki a terméket, hogy mennyire tesz hozzá a teljesítményéhez. Ezek úgynevezett funkcionális kollagénpeptideket tartalmazó termékek. Ez azt jelenti, hogy nem egy általános kollagént juttatunk be, hanem ezt különböző darabokra szétszedve, a különböző szövetre specifikus anyagot hozunk létre. Így van speciálisan a csontra, az inakra, a szalagokra, illetve a porcsejtekre és nem utolsó sorban ugye a bőrre, ami a szépségiparban kiemelt szerepet játszik” – mesélte Dr. Magyar Mátyás, aki azt is hozzátette, a készítmény segítséget nyújthat Dzsudzsák Balázsnak abban is, hogy hamarabb tudja majd terhelni a műtött csuklóját.

„Hamarabb terhelheti, mert egy jobb minőségű csont keletkezik a helyén. Ugyanígy ha mondjuk ínra, vagy szalagra specifikus kollagént adnánk, a gyógyulási idő ugyan nem feltétlenül fog lerövidülni, viszont egy jobb minőségű szövet fog keletkezni a sérült helyén. A másik fő hatásuk, hogy ezeket prevencióban érdemes szedni, mert ilyenkor sokkal nehezebben vagy ritkábban következhet be sérülés, legyen szó akár sportolóról, akár átlagemberről.”

Rekordgyorsasággal tért vissza a pályára

„Műtét után egy héttel már a pályára léptem, ami talán annak is köszönhető, hogy ilyen gyorsan felszívódik ez a por bennem és ekkora hatással van a csontra, valamint a gyógyulási folyamat fejlődésére” – tette hozzá Dzsudzsák Balázs.

Dzsudzsák Balázs azért is tette le a voksát a termék mellett, mert mint mondja, nem követ szigorúan szabályozott étrendet, néha pedig bizony édesanyja töltött káposztája elcsábítja.

„A sok édességet mindenképpen kerülöm, inkább gyümölcsöt eszem helyette, de valójában sosem volt olyan étrendem, hogy megmondják, mikor mit kell ennem. Így, hogy közelebb kerültem édesanyámhoz, azért heti egyszer belefér egy töltött káposzta. Édesanyám főztje a legnagyobb kísértés, hogy ne egyem degeszre magam. Nem követek ugyan előírt étrendet, de meccs előtt egy-két nappal azért egy steaket szoktam enni, mert én eleve nagyon húsosan szeretek enni, nekem abban van az erő. Persze van olyan csapattársam, aki egyáltalán nem eszik húst, mert neki az vált be. Amikor nem édesanyámnál eszem, akkor a környékemen lévő egyik étteremben, mert a főzőtudományom mondhatni kimerül abban, hogy a kis óceáni gyöngyport tartalmazó italomat bekeverem” – magyarázta nevetve Dzsudzsák Balázs.

Pályafutása végéig Debrecenben marad

A labdarúgó sorszerűnek tartja, hogy egykori nevelőklubjánál, a DVSC-nél játszik ismét, ahol tervei szerint a pályafutása végéig marad.

„Egyre jobban érzem magam Debrecenben – főként, hogy most ilyen jól szerepel a csapat. De van benne egy nagy adag sorsszerűség is, hiszen amikor beütött a covid, volt egy kis hezitálás bennem, hogy folytassam tovább a karrierem. Hiszek abban, hogy minden okkal történik, a covid nekem pedig a hazatérésemet jelentette, de nem is szerettem volna, ha kinn tétlenül vesztegetem az időmet. Itthon hál’ istennek nagyon szuperül kezelték ezt a szituációt és nem állt meg a sportélet. Igaz, hogy a Debrecen a másodosztályban szerepelt, de mivel a nevelőklubomról van szó és a második otthonomról, egy perc hezitálás sem volt bennem. Úgy gondoltam, úgy lesz kerek ez a történet, hogy ha itt kezdtem és itt fejezem be. Most virágzását éli újra a csapat és nagyon remélem, hogy ennek még sokáig részese lehetek” – mesélte Dzsudzsák Balázs.

A labdarúgó különlegesnek érzi a debreceni életet, azt azonban még nem döntötte el, végleg itt állapodik-e majd meg. A városhoz mindenesetre az édesanyja és a klubja mellett az a különleges mentalitás is Debrecenhez köti, ami csak az ott élőkre jellemző. Dzsudzsák emellett Tihanyban érzi még igazán otthon magát, ahová hét éve jár vissza.

„Vidéken valahogy frissebb a levegő, zártabb a közösség és hamarabb odaérek mindenhova, mint mondjuk Budapesten. Valahogy más itt az életszemlélet, sokkal őszintébbek az emberek. Azért alapvetően nem tervezem a teljes vidéki életet, Debrecen mellett Budapesten és Tihanyban szeretem az időm nagy részét tölteni. A tihanyi ház már hét éve megvan és most is alig várom, hogy jöjjön a jó idő és a barátokkal lemenjünk. Amikor csak gondolok egyet, vagy szeretnék egy nagyobb levegőt venni, akkor az nekem a tökéletes helyszín ehhez.”