Takács Boglárka 42 éves országos csúcsot döntött meg

A 100 méter után a 200 méter magyar csúcsát is megjavította csütörtökön Takács Boglárka, aki Orosz Irén 1981-ben futott félkörös rekordját adta át a múltnak 22.77 másodperces győztes idejével a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának bronz kategóriájú budapesti versenyén.

A BHSE 21 éves sprintere a célfotós 100-as sikere után alig egy órával térdelt be a 200 rajtjához, ám nem tűnt úgy, hogy a korábbi rekord kizökkentette volna. A startból remekül jött el és kiváló tempóban futott, a végén sem vált görcsössé a mozgása, és meggyőző előnnyel ért be elsőként.

A tájékoztatóóra 22.86 másodpercet mutatott, amire Spiriev Attila, a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programiroda sportszakmai vezetője talpra ugrott örömében, mert már ekkor egyértelmű volt, hogy nem csupán a magyar atlétika legrégebb óta fennálló – 23.06 másodperces – egyéni rekordja dőlt meg, hanem az is, hogy először futott magyar női vágtázó 23 másodpercen belül.

A hivatalos eredmények szerint ráadásul még ennél is jobb, 22.77 másodperc lett a győztes idő és az új csúcs.

„Nagyon örülök a két rekordnak. A 100 nem volt tökéletes, főleg az eleje, de ez a 200-as futás jól sikerült, még az edzőm, Németh Roland is azt mondta, hogy nem lehet belekötni” – mondta az MTI-nek boldogan Takács Boglárka, aki korábban a klasszikus számban 11.23 másodpercet ért el.

„Persze a 100-nak is örültem, lépegetünk tovább, megyünk előre” – tette hozzá.

Megjegyezte: a 200 méter csak kiegészítő száma, nem is számolt vele eddig komolyan, így nem jutott eszébe, hogy az augusztusi budapesti világbajnokságon ezen a távon is indulhatna, most viszont elgondolkodnak rajta.

A szám nemcsak Takács futása miatt volt emlékezetes, hanem a mindössze 18 esztendős Sulyán Alexa teljesítménye miatt is, a gödöllői vágtázó ugyanis a múlt héten elért 23.34 másodperces U20-as magyar rekordján nagyot javított azzal, hogy 23.12 másodperccel ért be negyedikként.