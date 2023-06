Váratlan fordulat: megvan, hova igazolhat Karim Benzema

A klub vasárnap jelentette be, hogy a 35 éves francia támadó szerződése lejártával elhagyja az együttest, és ezzel szinte egy időben a szaúdi állami televízió közölte: a játékos megállapodott a bajnok al-Ittihaddal egy kétéves szerződésről.

„Karim Benzema pályafutása a Real Madridnál példa a viselkedésre és a profizmusra, megtestesítette a klub értékeit. Karim Benzema kiérdemelte a jogot, hogy maga döntsön a jövőjéről” – fogalmazott közleményében a spanyol egyesület, amely arra utalt, hogy a futballista egy évvel még meghosszabbíthatta volna június 30-án lejáró szerződését, de nem élt ezzel a lehetőséggel.

This Karim Benzema UCL campaign will forever live in our hearts.

He stepped up when everything seemed lost. pic.twitter.com/YVlRkDfoPG

— TC (@totalcristiano) June 4, 2023